Применение внутриматочной спирали: за и против

На протяжении многих лет самым из довольно эффективных средств контрацепции считалась внутриматочная спираль. Внутриматочные спирали по эффективности совсем не уступают гормональным противозачаточным средствам. Они не оказывают побочного действия на организм женщины, имеют мало побочных эффектов и не требуют строгого контроля после того как произошла установка. А если вас интересует внутриматочная спираль юнона мульти, переходите на сайт vsepessarii.ru.

Суть использования внутриматочной спирали состоит в эффекте присутствия в пустоты матки чуждого тела, препятствующего появлению сперматозоидов в просвете труб матки. Однако, если слияние сперматозоидов и яйцеклетки все же случилось, спираль исключает возможность прикрепления яйцеклетки к стене матки. Данную разработку не назовешь новой, так как немного меньше ста лет тому назад внутриматочные спирали нашли всеобщее использование. Конечно, изначально это были примитивные, если сравнивать с современными модификациями, устройства, основной минус которых заключался в жёсткой конструкции.

Не обращая внимания на то, что новые вариации спирали лишены аналогичных минусов, принимать решение об применении подобных средств любая женщина должна персонально.

Не обращая внимания на неоспоримые хорошие качества применения внутриматочных спиралей, есть определенные факторы, не разрешающие дамам использовать такие противозачаточные средства. Прежде всего необходимо отметить говоря иначе морально-этический нюанс, свойственный такому способу контрацепции. Некоторые женщины не решаются воспользоваться спиралью, так как чтобы ее установить нужно пройти лечебный осмотр. По окончании осмотра доктор устанавливает спираль. Помимо того, использование спирали непозволительно при инфекционно-воспалительных половых заболеваниях, травмах шейки матки при родах, заболеваниях крови и т. д.

Не обращая внимания на эти противопоказания, здоровые женщины не должны пренебрегать таким вариантом контрацепции, так как он надёжен и по-своему удобен. Если вы согласились на применение внутриматочной спирали, важно помнить про необходимость постоянного посещения доктора.