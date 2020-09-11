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Причины перегрева компрессора

Сен 11, 2020В миреКомментарии к записи Причины перегрева компрессора отключены

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Воздушные компрессоры могут эксплуатироваться в постоянном или резервном режиме, и востребованы на различных бытовых, и промышленных объектах. Аренда компрессора на любой срок предлагается в Екатеринбурге, в ООО «Центр Аренды Оборудования». Подобрать технику можно здесь: https://ekb.gkprom-arenda.ru/arenda_kompressora/ с оперативной доставкой. Воспользовавшись услугой аренды компрессора у нас, Вы получите существенную экономию и полное обслуживание.

Любая строительная и промышленная техника подвергается износу, и поломки могут возникать даже при регулярном обслуживании. Одной из частых неполадок в источниках сжатого воздуха является перегрев, который возникает по нескольким причинам.

Неправильный монтаж компрессорной станции

Причиной перегрева компрессора могут стать ошибки, которые были допущены при монтаже. К таким относятся:

  • Расположение компрессора у стены, что препятствует достаточной циркуляции воздуха.
  • Слишком маленькая компрессорная комната, где воздух быстро нагревается от работающего двигателя.
  • Плохо работающая вентиляция, что способствует быстрому нагреву запчастей.

Аренда компрессоров в Екатеринбурге

Если причиной перегрева является неправильный монтаж, решать проблему нужно обязательно, иначе техника выйдет из строя, и потребуется дорогостоящий ремонт. Устанавливать компрессор необходимо на расстоянии одного метра от стены, компрессорное помещение должно быть оптимальным к размерам оборудования, а при плохой вентиляционной системе необходимо создавать принудительную циркуляцию воздуха.

Поломка отдельных частей

Если температурный режим в компрессорной соблюден, и монтаж техники был осуществлен по всем нормативам и правилам, необходимо обратить внимание на внутреннее состояние компрессора и проверить:

  • Состояние и работоспособность обратного клапана.
  • Отсутствие дефектов внутри контура нагнетания.
  • Прокладки и насадки, которые могли износиться.
  • Осмотреть роликовые подшипники.

Провести осмотр компрессора можно самостоятельно, но лучше всего пригласить специалиста, которые определит дефекты в запчастях, а также проведет технический осмотр расходных материалов. В некоторых случаях, если компрессор работает при больших и интенсивных нагрузках необходимо дополнительно произвести замену масла, прочистить фильтры, смазать подвижные элементы. Если самостоятельно найти причину перегрева компрессора Вам не удается, звоните нашим специалистам.

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