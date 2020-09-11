Причины перегрева компрессора

Воздушные компрессоры могут эксплуатироваться в постоянном или резервном режиме, и востребованы на различных бытовых, и промышленных объектах. Аренда компрессора на любой срок предлагается в Екатеринбурге, в ООО «Центр Аренды Оборудования». Подобрать технику можно здесь: https://ekb.gkprom-arenda.ru/arenda_kompressora/ с оперативной доставкой. Воспользовавшись услугой аренды компрессора у нас, Вы получите существенную экономию и полное обслуживание.

Любая строительная и промышленная техника подвергается износу, и поломки могут возникать даже при регулярном обслуживании. Одной из частых неполадок в источниках сжатого воздуха является перегрев, который возникает по нескольким причинам.

Неправильный монтаж компрессорной станции

Причиной перегрева компрессора могут стать ошибки, которые были допущены при монтаже. К таким относятся:

Расположение компрессора у стены, что препятствует достаточной циркуляции воздуха.

Слишком маленькая компрессорная комната, где воздух быстро нагревается от работающего двигателя.

Плохо работающая вентиляция, что способствует быстрому нагреву запчастей.

Если причиной перегрева является неправильный монтаж, решать проблему нужно обязательно, иначе техника выйдет из строя, и потребуется дорогостоящий ремонт. Устанавливать компрессор необходимо на расстоянии одного метра от стены, компрессорное помещение должно быть оптимальным к размерам оборудования, а при плохой вентиляционной системе необходимо создавать принудительную циркуляцию воздуха.

Поломка отдельных частей

Если температурный режим в компрессорной соблюден, и монтаж техники был осуществлен по всем нормативам и правилам, необходимо обратить внимание на внутреннее состояние компрессора и проверить:

Состояние и работоспособность обратного клапана.

Отсутствие дефектов внутри контура нагнетания.

Прокладки и насадки, которые могли износиться.

Осмотреть роликовые подшипники.

Провести осмотр компрессора можно самостоятельно, но лучше всего пригласить специалиста, которые определит дефекты в запчастях, а также проведет технический осмотр расходных материалов. В некоторых случаях, если компрессор работает при больших и интенсивных нагрузках необходимо дополнительно произвести замену масла, прочистить фильтры, смазать подвижные элементы. Если самостоятельно найти причину перегрева компрессора Вам не удается, звоните нашим специалистам.