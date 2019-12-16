Преимущество хирургии зубов

Стоматологическое лечение – сверхтонкая работа, ведь и сам зуб маленькой, а корневые каналы в середине него и того меньше. А если вас интересует хирургический кабинет в стоматологии, переходите на сайт familia.ua. Благодаря этому чем четче доктор будет видеть картину, тем эффективнее проведет все действия. Чтобы качественно выполнить собственную работу, современные профессионалы используют оборудование, к примеру, проводят лечение зубов под микроскопом. Такая процедура сегодня набирает очень большую популярность, а мы рекомендуем выяснить обо всех ее нюансах, преимуществах, минусах и характерностях.

Что такое дентальный микроскоп

Дентальный микроскоп – точный оптический прибор, который может повышать изображение зуба, и также всего, что находится в середине него, в 20 и более раз. Это дает возможность врачу-эндодонтисту или эндодонту проводить довольно ювелирные работы по прочистке каналов, удалению кист или резекции верхушки корня. Также зубной врач может увидеть наличие патологических или инфицированных областей или выявить чуждый предмет в середине корневого канала.

Важно! Многие пациенты опасаются использования оптической аппаратуры в излечении, так как думают, что прибор будет помещен им в рот. Но это нет так. Аппарат размещается над пациентом, на расстоянии 20-30 см от его лица, что комфортно как для заболевшего, так же и для доктора. Эндодонтист проводит терапию, глядя в окуляры, но изображение с прибора выводится также и на дисплей, чтобы помощник мог следить за процессом и подавать доктору необходимые инструменты.

Сферы использования дентального микроскопа

Микроскоп – точный и очень дорогой аппарат, благодаря этому его использование в обычном лечении кариозного процесса едва ли будет резонно. Но еще неправые будут и те, кто считает, что эта оптика применяется только во время непростых хирургических вмешательств.

В стоматологии у подобного чувствительного оборудования есть собственная сфера использования: