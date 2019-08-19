преимущество Утепления фасадов

Необходимость стенового утепления жилых квартир и домов с точки зрения энергосбережения объяснима и навряд ли у кого вызовет сомнения. Кстати,е сли вам нужно утеплить фасад, подробнее на сайте warm-house.kiev.ua.

Но у данного процесса есть еще и другой нюанс — финансовый. Кажется, все просто: теплоизолируя стены, люди экономят на энергии тепла и, подобным образом, получают конкретный финансовый эффект. Но, плюс к этому, есть еще и ряд прочих нюансов. Необходимо рассмотреть их детальнее.

В первую очередь, затратная часть на выполнение данных работ состоит из цены материалов и стоимости производства работ. И эти расходы носят единичный характер. Другими словами, вложив средства 1 раз, человек получает фасад, который «работает» на протяжении долгого времени. Подобным образом, фасадное утепление, стоимость на которое если сравнивать с другими видами работ по фасаду относительно невелика, имеет преимущество в данном вопросе. Ведь долговечность и качество «мокрого» фасада сравнимы с подвесными, вентилируемыми.

Что касается экономического эффекта от «мокрого» фасада, то он складывается из экономии, обеспечиваемой разными качествами, определяемыми системой фасада. Как мы говорили, в первую очередь, это эффект от накопления тепла в доме. Однако использование пенопластового теплоизолятора в «мокрых» вариантах даёт еще и подобные преимущества, как: ощутимое уменьшение тепловых деформирований стен, удаление сырости в середине неотапливаемых помещений, продлевает долговечность стен благодаря тому, что «мокрый» фасад служит покрывочным слоем с наружной стороны и оберегает их от влияния осадков атмосферы, агрессивного воздействия выбросов автомобилей и остальных. Подобным образом, налицо эффект экономии от того, что убираются ремонтные расходы строения или помещения, как с наружной стороны, так и в середине.

Подсчитано, что только экономия на затратах на отопление во время зимы и кондиционирование летом от применения пенополистирола в виде утеплительного материала может достигать 30% в течении года. Подобным образом, фасадное утепление пенополистиролом несет очевидную выгоду. Это можно объяснить тем, что из всей суммы всех потерь тепла на долю стен приходится до 42%. Период окупаемости «мокрого» фасада может составлять от 4 до 12 лет, в зависимости от конструктивных свойств, а, поэтому, и затратности на исполнение системы фасада. И это это при том, что служебный срок систем фасада с использованием пенопластовых листов достигает четырех десятилетий.