преимущество Тяговых аккумуляторов

Все мы с вами привыкли к нашим автомобильным аккумуляторам, мы знаем что они запускают мотор, подавая энергию на стартер, который уже вращает маховик запуская мотор. Кстати, если вас интересуют аккумуляторы, переходите на сайт https://www.jac-forklift.ru/akkumulyatornye-batarei/tyagovye-akkumulyatory-dlya-elektricheskikh-shtabelerov-jac.

Такие АКБ получили наименование стартерные, однако очень часто в литературе есть еще одно понятие – тяговые, они тоже используются в транспорте, хотя и не все время так, как мы с вами привыкли. Сегодня я хочу вам рассказать — чем они друг от друга отличаются, и можно ли один использовать заместо иного …

Персонально я видел батареи тяговые в обыкновенном автомагазине, правда раздел был соединен с товарами для рыбной ловли и охоты, а собственно такие АКБ продавались для лодок. Так что же это за зверь удивительный такой, и почему они не реализовываются для обыкновенных авто? Для начала кратко вспомним про стартерные варианты.

Стартерные АКБ

Это аккумуляторы, которые используются в легковых и грузовых машинах, есть у них одна главная задача — пуск мотора. При запусках они отдают весьма большой ток – который обрел название «пусковой».

На бортах батареи можно его рассмотреть, он меняется от 250 до 1000 Ампер, это один из главных показателей батареи, вместе с напряжением (очень часто оно около 12,7Вольта), а еще емкостью – меряется в Ампер * часах (на многих авто наиболее распространенные критерии 55 – 65 Ам*ч).

Такие АКБ очень восприимчивы к глубоким разрядам, их не рекомендуется разряжать ниже 10Вольт. Если разрядили пару раз ниже данного показателя (приблизительно 20 – 30 раз) – аккумулятор можно выбрасывать, так как, он потеряет большую половину собственной емкости.

Другими словами если утрировать – стартерный АКБ запускает движок, отдавая просто необыкновенный ток, а далее заряжается, восполняя затраченную энергию от генератора. Не любит глубоких разрядов и быстро выходит из строя от них.

Тяговые аккумуляторы

Это абсолютно другой вид батарей, хотя также используется в автомобилях, хотя не в классических – электрокары, гибриды, различного рода специальная техника (погрузчики, тягачи, питание для электродвигателей лодок).

Такие аккумуляторы не имеют высоких пусковых токов, они заточены чуть-чуть на иное, а конкретно:

Отдавать конкретную энергию долгий временной промежуток, причем они могут разряжаться практически в ноль (предлагаемое небольшое напряжение – 5% от всего).

Их используют там, где необходимо питать продолжительно и всегда. К примеру, на электромобилях (или гибридах) — питание электродвигателей, на погрузчиках – питание подъемного механизма, на моторах лодок – питание винтов и т.д. Довольно эффективно их использовать и в экологически чистых источниках энергии – ветряные генераторы, фотоэлектрические батареи. Причем они довольно стойкие к такой нагрузке, как правило будут работать часами либо даже днями (в зависимости от энергопотребления)

Дополнительными плюсами можно назвать — стойкость к невысоким и большим температурам (от – 30 до 65 градусов по Цельсию).