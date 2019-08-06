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Преимущество турецкого постельного белья

Авг 06, 2019В миреКомментарии к записи Преимущество турецкого постельного белья отключены

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В мире есть очень большое количество изготовителей белья для постели, одним из лидеров которых справедливо считается Турция. Если вы хотите купить турецкое постельное бельё, переходите на сайт issi.com.ua. 

Производство первого текстиля в данной стране настало еще в период Турции, и по настоящий день турецкая продукция пользуется большой популярностью и доверием. Великолепное белье для постели делается в основном из натуральных волокон: хлопка, шелка, льна. У тех, кто ценит комфорт и качество и по-настоящему заботится о собственном доме, на слуху такие названия брендов, как TAC, ARYA, ISSMO, EKE TEXTILE. Наличие богатейшего навыка, применение продвинутых технологий и нового оборудования, маркетинговое исследование и неустанная работа декораторов позволяет этим текстильным компаниям достигать прекрасного качества продукции.

Одной из популярных турецких фирм, изготавливающих принадлежности для постели, считается Тас, входящая в международную корпорацию Zorlu Textiles Group. В арсенале компании несколько линий белья, различающихся дизайном и материалами.

Лидером бренда считаются надежные и устойчивые к износу сатинированные комплекты, на ощупь напоминающие шелк. Замечательное качество изделий, а еще низкая цена выполняет сатиновое белье от Тас широко популярным на рынке России. Декораторы компании постарались предусмотреть художественные пристрастия российского клиента. Многообразие красок и рисунков даст возможность всем подобрать то, что ему по вкусу.

преимущество турецкого постельного белья

Под маркой Tac Ranforce выпускаются комплекты из ранфорса — бязи прекрасного качества. Это практичное и прекрасное белье имеет низкую цену. К не дорогим, однако не менее надежным изделиям относится торговая марка Tac Percale — хлопчатобумажное белье, исполненное из перкаля.

Линия Saten Delux представляет дорогое белье для постели, которое делается из хлопкового шелка очень высокого качества. Оригинальный дизайн и упаковка в виде привлекательных подарочных чемоданчиков выполняет комплекты Saten Delux великолепным презентом друзьям и близким.

преимущество турецкого постельного белья

Создает Тас и модели белья для постели для малышей. Комплекты приукрашены узнаваемыми персонами мультипликационных фильмов и сказок, а еще распространенными детскими картинками — мячиками, животными, машинками.

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