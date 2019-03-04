Преимущество тура свадебного фотографа

У природы нет пасмурной погоды. Благодаря этому все сезоны года по-своему хороши для свадьбы. Главное – принимать их такими, какими они есть, и просчитывать их специфики. И специфики эти прекрасны! Каждое время года прекрасно по-своему. Если вам нужен свадебный фотограф Чехов, обращайтесь на сайт pgt.ru. Но будут согласны ли с данным фотографы на свадьбу? Давайте вместе разберём плюсы и минусы свадебной фотосъёмки в различные времена года.

Свадебная церемония весною.

Весенние свадьбы – явление знаковое. Это символ новизны и цветения. Все вокруг пробуждается от зимнего сна, начинает цвести молодая листва. Щебечут птицы, жужжат насекомые. Романтика – главная тема свадебной фотосессии.

Но нужно помнить, что в данное время идёт пост. Участники события, которые соблюдают эту традицию, не могут полностью радоваться, есть мясо и другие деликатесы. Это налаживает собственные ограничения на фотосессию.

Для фотографа весна – пора конструктивная. Зелень деревьев, а тем более цветки, получаются очень нежно, сказочно. Прогулка может быть долгой, так как не очень жарко, позади морозы. Цвет в кадре выходит не особенно яркий, как в летние месяцы, но достаточно лёгкий и тёплый.

Минусом может стать холодный внезапный ветер, который повредит причёску невесте. Сырая земля выполнит неуютным долгое стояние в лёгкой обуви. Влажность травы – также. Мейкап невесты может быть подпорчен лёгким весенним дождиком. Это задаст добавочные хлопоты фотографу и ретушёру.

Свадьба летом.

Большинство влюблённых задумывают свадьбу на лето. В нашей традиции – это пик свадеб.

Это отличная пора и для фотографов. И не благодаря тому, что с гонорарами проблем нет. Напротив, большая конкуренция заставляет быть в систематическом напряжении. Однако в этом есть и собственный плюс. Оценят те из фотографов, которые лето воспринимают как возможность для самореализации.

Лето – это пора сочной зелени, цветов и тёплого солнечного света. И для молодожёнов, их родителей и гостей постоянно есть изобилие выбора: свадьбу можно сыграть не только в ресторане, но и на пленэре, зарегистрировать брак в загсе или на выездной росписи. В данное время много фруктов, овощей, цветов… И это все в разумных ценах.

В данное время фотографам будет намного лучше выделить главное внимание прогулке с молодыми. Самым разным же «официальным» постановочным кадрам оставить мало времени. Так как на улице тепло Днём и ночью, время свадебной фотографии можно не лимитировать. Этому помогает и сама природа: снимки получаются сочными и красочными.

Если ваши заказчики – исследователи и экстремалы, да и вообще, шалуны, то вам на самом деле посчастливилось! Оригинальная фотосессия обогатит не только их домашний альбом, но и ваше фотографии. Уже снято много кадров во время катания на скутерах, гидроциклах, катерах, просто в водной массе. Вам осталось выдумать что-нибудь собственное.

Если вы себя считаете хозяином фотосессии, то ваши идеи в первую очередь понравятся нынешним и будущим клиентам. Покажите творчество. Это можно создать, добавив в кадр нежности, наивности… Это могут быть украшенные гирляндами цветов качели или свадебная рамка.

Но свадебная фотосессия летом как правило имеет и собственные недостатки. Один из них – множество солнечного света, от которого в городе сложно спрятаться. И вот тогда жених и невеста и гости на половине снимков получаются зажмуренными или с красными глазами. Резкие тени – это не только вина того же солнечного света. Ответственность за это лежит и на фотографе. Как этого избежать – читайте в наших публикациях на «Фотопоиске». Там же много хороших советов и для свадебных специалистов по макияжу. При чём здесь они? Как же. Жара всегда проявляется на мейкапе невесты.

Если семья появляется осенью.

Данное время года держит фотографов в напряжении собственной непредсказуемостью. С одной стороны, налицо все хорошие моменты: осеннее разноцветие листвы, шишки, рябина, ветви. Эти естественные «юридические данные» могут делать действительно чудесное настроение в кадре. Если день окажется прохладным, можно посоветовать жениху и невесте надеть кардиганы. Это добавит необычности в их наряды для свадьбы. Этакий уют дома.

Идеальные фотографии получаются в лесной глуши. Кадры будут пестрить собственной естественной яркостью.

Минусом же свадебной фотосессии осенью станет та же непредсказуемость погоды. Необходимо быстро смотреть во времени и месте, чтобы успеть сделать ключевые кадры, не рискуя подпортить фототехнику. При организации прогулки необходимо заблаговременно рассчитать пункты остановки. Если согласно расчетам – дождь, то необходимо учитывать резервные места (музеи, театры, замки…) Тем не менее, фотосессия под дождём хороша для экстремалов. Её можно оставить на последнем месте, т.к. и причёска, и мейкап могут быть испорчены. Но игра стоит свеч!