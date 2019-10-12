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Преимущество термальных источников

Окт 12, 2019В миреКомментарии к записи Преимущество термальных источников отключены

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В последнее время одним из фаворитов представительниц слабого пола, следящих за собой, стала природная вода с высоким содержанием минеральных солей и средства с косметическим эффектом, где применяется этот ингредиент. Кстати, если вас интересует отдых на термальных источниках Адыгеи, переходите на сайт.

А что собой представляет природная вода с высоким содержанием минеральных солей и на самом деле ли её действие столько впечатляюще?

Для начала побеседуем о том, откуда берут природную воду с высоким содержанием минеральных солей. Источниками природной воды с высоким содержанием минеральных солей служат гейзеры, откуда бьют фонтаны воды, обогащенной минералами. В составе такой воды особенно много полезных веществ, которые буквально волшебным образом воздействую на покров кожи и организм в общем. Кальций и бром, железо и йод, хлор и натрий – вот вовсе не весь список тех микроэлементов, которые содержатся в природной воде с высоким содержанием минеральных солей.

Частично природная вода с высоким содержанием минеральных солей по собственному составу аналогична с минеральной, но термальные источники залегают в земной коре глубже, по этому вероятность попадания в них химических отходов очень мала. Более того, концентрация микроэлементов в природной воде с высоким содержанием минеральных солей выше, по этому и результативность её на самом деле высока. Факторы которые влияют на здоровье и на общее состояние здоровья, связаны. Природная вода с высоким содержанием минеральных солей возвращает коже влагу, нормализует водно-жировой баланс, содействует ускорению вещественного обмена и увеличивает функции защиты клеток. Кстати, в отличии от обыкновенной воды, которая сама сушит кожу, мин. вода, напротив, увеличивает насыщенность кожи влагой и мешает испарению.

Преимущество термальных источников

Указанные свойства природной воды с высоким содержанием минеральных солей в свое время заинтересовали косметологов. На основе её в настоящий момент делаются довольно полезные для кожи спреи, которые наносят не и на чистую кожу, и сверху мейкапа; при этом мейкап не только не размывается, наоборот, он становится более стойким.

Что же касается сфер применения природной воды с высоким содержанием минеральных солей, то здесь у представительниц слабого пола масса возможностей. Это не только смачивание пересушенной кожи, это еще и уход за кожей проблемной, и снятие раздражений на кожных покровах чувствительной. Более того, природную воду с высоким содержанием минеральных солей можно наносить на лицо перед любыми косметическими процедурами – исследования показали, что если промочить кожу природной водой с высоким содержанием минеральных солей, то активные элементы попадают в кожные слои глубже. Весьма полезно использовать природную воду с высоким содержанием минеральных солей после травматичных процедур к примеру, после пилинга или эпиляции.

Преимущество термальных источников

Какого результата стоит ждать от использования природной воды с высоким содержанием минеральных солей? Как минимум, можно заметить, что кожа стала более влажной. Если ж задействовать природную воду с высоким содержанием минеральных солей регулярно, сочетая её с другими средствами ухода, то уже в скором времени можно понять, что морщинки уменьшились, а цвет лица стал более здоровым.

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