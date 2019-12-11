Преимущество теплого остекления балконов

Застекление теплого типа – это обустройство лоджии или балкона прозрачными конструкциями с хорошими характеристиками по теплоизоляции. Кстати, заказать остекление можно на сайте https://vladimir.plast-plus.ru/balkony-lodzhii/. Для производства подобных конструкций используют специализированный профиль из несколько камер или, если речь идет о древесных блоках, брус из клееной древесины, достаточного сечения. Заполнение исполняется энергоэффективными стеклопакетами, в основном, двухкамерными.

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Установка рам выполняется с использованием технологий «тёплого монтажа», покрываются герметиком все стыки, увеличивается термическая изоляция стен, пола, потолка и других компонентов, контактирующих с внешними холодными областями.

Комплексные мероприятия преобразовывают балкон в помещение для жилья, пригодное для настоящего применения не зависимо от времени года.

Плюсы и минусы

Сильные стороны тёплого балконного остекления:

Важное достоинство перед холодными вариантами – высокие изоляционные критерии. И это хорошо сказывается не только на температуре в помещении. Тяжелые рамы и толстые стеклопакеты значительно уменьшают уровень проникновения внешних шумов.

Возможность выполнять непростые решения дизайнера. Термическая изоляция помещения дает возможность применять большой спектр материалов для отделки, использование которых невозможно при низкой температуре.

Теплоизолированный балкон или лоджия может стать продолжением комнаты, индивидуальным кабинетом или добавочным местом для приятного отдыха.

В основном, это надежные качественные конструкции, устойчивые к высоким ветровым и погодным нагрузкам. Материалы, которые используются для обустройства тёплых балконов, рассчитаны на большой служебный срок и не предрасположены разрушительным влияниям окружающей среды.

К плохим сторонам тёплого остекления относят:

Большая цена. Обустройство теплоизолированного балкона обходится в 2-3 раза дороже холодного.

Невысокий уровень природного освещения. Широкие рамы занимают больше площади, а многослойные стеклопакеты с толстыми стеклами плохо пропускают дневной свет с улицы. Это выполняет лоджию несколько мрачной и просит сравнительно больших расходов на дополнительное освещение.

Меньшая полезная площадь. Тёплые блоки балкона толще холодных, а если теплоизолируется периметр балкона, это также просит лишнего места, которого и так чуть-чуть на балконах.

Значительный вес. Тяжелые рамы и стеклопакеты оказывают существенную нагрузку на несущие плиты, благодаря чему установка подобных конструкций возможна далеко не на всех постройках.

Профильные системы для тёплого остекления

Для обустраивания тёплых лоджий и балконов применяют металлопластиковый или специализированный профиль из алюминия, а еще рамы из древесины.

Металлопластиковое остекление

Очень часто встречается конкретно данный вариант. Профильные системы делают из ПВХ, армированного элементами из металла.

Пустотелый выполненный из пластика брус в середине поделен перегородками на индивидуальные секции, от численности которых зависят его прочностные и характеристики энергосбережения.

Подобное разграничение позволяет изолировать сквозной крепеж фурнитуры, расположить элементы с армировкой или заполнить камеру полимерным материалом с малой теплопроводностью.

ПВХ-системы классифицируются зависимости от толщины внешних стенок и перегородок внутри. Для тёплых конструкций возможно применение только продукции А класса, толщина наружных стенок которой не может быть меньше 3 мм, а внутренних 1 мм.