Преимущество складов временного хранения

Хранение на небольшой промежуток времени – популярная на сегодняшний день услуга в крупных российских городах. Сервис распространение получил у юридических и физических лиц благодаря удобству, надежности и доступности цен. На индивидуальном складе контейнерного типа можно размещать как крупную мебель и оборудование, технику для дома и свои вещи, так и архивные документы, торговую продукцию, даже антиквариат и ювелирные изделия. А если вас интересует склад временного хранения, переходите на сайт my-safe.ru.

КАК Работают СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ?

Большинство больших компаний предлагает пару вариантов хранения имущества. Клиентам остается подбирать наиболее выгодную схему. Так как подобрать склад хранения и Какие есть типы ?

Можно взять в аренду необходимые кв.м. на общем складе. В данном случае съемщик платит только практически применяемую площадь, другими словами то пространство, которое занимает его имущество: в хранилище стоят паллеты, на которые ложатся коробки и иная тара с имуществом.

Важно: Если необходимо, к примеру, в связи с увеличением размещаемой продукции, можно взять в аренду дополнительные «квадраты». А при сокращении объемов вашего имущества можно отказаться от пустующего пространства. Другими словами выгода данного варианта в том, что оплачивать приходится исключительно за «место», применяемое арендатором по факту.

Минусом подобного варианта считается «нахождение» имущества в общем помещении, вблизи товаров, изделий и продуктов остальных арендаторов. «Обмен» запахами при этом неизбежен. Помимо того, общие большие площади очень часто не отаплюются. Еще существует риск «путаницы», при которой неразрешенный доступ к вашему имуществу будет предъявлен сторонним лицам. Разумеется, компания полностью возмещает ущерб при его нанесении имуществу, но, как говорят, осадок остается.

Индивидуальное

В данном случае заказчик берет в аренду бокс, в котором размещает имущество. Ключ от помещения вручается арендатору, бокс ставится под сигнализацию, что абсолютно исключает доступ посторонних. В основном, персональный бокс self storage проветривается, а в холодный период года – отапливается. Имущество содержится с удобством, негативное внешнее влияние ему не грозит.

Важно: Преимуществами данного варианта считается полная изоляция от посторонних лиц и внешних воздействий. Только наниматель имеет доступ к боксу, причем в любое время.

Минусом подобного варианта считается необходимость оплаты всего бокса, не зависимо от его наполнения: набит он «под завязку» или вы оставили в нем одну коробку, значения не имеет.

И тот, и иной вариант имеет собственные выгоды. Клиентам мувинговой компании остается подбирать лучший способ для реализации собственных желаний.