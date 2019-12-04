Преимущество шпаклевочных смесей

Шпаклевка собой представляет материал в виде порошка или пасты, являющийся необходимым при проведении ремонта и используется для того, чтобы поверхность выровнять стен и приготовить её к остальным манипуляциям, к примеру, к покраске. Магазины нашего времени строительных материалов рекомендуют большой ассортимент этого товара, и чтобы не ошибиться с выбором, следует изучить отдельные виды шпаклевок, понять характерности их использования, плюсы и минусы.

Виды смеси для шпаклевочных работ

Чтобы сделать правильный выбор, нужно отлично разбираться в характеристиках той либо другой шпатлевки, для каких работ предназначается состав, и какие свойства ему характерны. Попробуем разобрать каждый отдельный вид шпатлевки для стен по назначению, степени готовности и составу.

По назначению

В зависимости от того, какую функцию делает шпаклевка (т.е. зачем она предназначается), можно отметить 4-ре ее вида:

Шпаклевка для выравнивания. Это стартовая шпаклёвка, которая используется на начальной стадии, дает возможность сделать рельеф поверхности стены или потолка ровным, прячет следы, к примеру, оставленные саморезами, ликвидирует если есть наличие разные сколы и трещины. Результативность применения, стабильность и долгосрочность обеспечивает крупнодисперстность состава и нанесение довольно толстого слоя около трех сантиметров. Высыхает очень быстро, практически не подаётся шлифованию. После нанесения такого слоя стеновая поверхность становится шершавой.

В основном, выравнивающую шпаклёвку наносят на поверхность из кирпича или бетона. Можно оставить данный слой без нанесения завершальной шпаклёвки, но на эти стены нельзя будет нанести краску или поклеить обои, взамен них оптимальным вариантом будут, к примеру, панели.

Шпаклёвка для чистовой отделки. Наноситься тоненьким слоем, подготавливает стеновая поверхность и потолков к облицовке: окрашиванию, штукатурке или поклейке обоями. Мелкозернистая структура и эластичность смеси для строительных работ дают возможность сделать стены полностью гладкими. Шпаклевка для финишных работ в большинстве случаев считается сметанообразной и подлежит использованию исключительно на ровных стенах. Толщина слоя обычно не более 0,5 сантиметра, больший слой труднее полировать, более того, на нем после высушивания появятся трещины.

Данный вариант смеси разнится от выравнивающей шпаклёвки маленькой прочностью. Такую шпаклёвку в большинстве случаев наносят несколькими слоями, давая каждому окончательно высохнуть.

Многофункциональная шпаклёвка. Может применяться как в качестве выравнивающей, так и в виде завершальной шпаклёвки. Этот вид подойдет для поверхности любого типа, обеспечивает гладкое и ровное покрытие без трещин, сколов и остальных повреждений, полностью готовую к краске, обоям или штукатурке. Впрочем стоить такая шпаклёвка будет недёшево. Материал считается очень крепким, его легко полировать. Однако в целом, качество отделки такого типа окажется ниже, чем облицовка с применением стартовой и завершальной шпаклёвки.

В основном, многофункциональную шпаклёвку применяют те, кто не имеет навыка работы с более профессиональными смесями.

Специализированная шпаклевка «Шов». это еще 1 вид смеси для шпаклевочных работ, который предназначается только для выполнения очень маленьких строительных работ. Очень часто подобной смесью заделывают стыки гипса.

По степени готовности

Какими бывают шпатлевки по своему виду и фасовке, в чем их характерности? Шпаклёвка может быть сухой или сразу готовой к применению. Сухая шпаклевка в большинстве случаев представлена в виде порошка и разбавляется водой. Реализуется такая разновидность в большинстве случаев в пакетах по 5-25 килограмм. Срок хранения составляет один год. Сохранять можно лишь в сухом виде, так как разведенный состав быстро сохнет.

Готовая шпаклёвка реализуется на латексной или дисперсионной основе в пластиковых вёдрах. Данная разновидность очень востребована среди потребителей. Специализированные вещества в составе смеси в большинстве случаев предоставляют длительное хранение продукта. Разберем преимущества, и недостатки каждой разновидности.