преимущество сервисов погоды

Мониторинг погоды может базироваться сразу на нескольких источниках, а некоторые сервисы применяют информацию с метеоспутников. Кстати, если вас интересует погода в Одессе, переходите на сайт 048.ua.

Потому-то нам и предрекают погоду по-разному, из-за чего считается, что синоптики врут. На мобильные устройства мониторинг погоды перекочевал со всеми собственными плюсами и минусами, так что целесообразно испытать очень интересные Android-приложения, чтобы понимать, есть ли от них польза.

Более или менее точные показания доступно спрогнозировать максимум на три дня вперед: на этом периоде я и остановился. Более того, в расчет бралась настоящая температура за окном – понадобилось сверяться с домашней метеостанцией с датчиками-термопарами (причем собственно проводными, а не беспроводными, имеющими всем известную долю неточности). В обзор попали приложения, имеющие собственный метеосервис – «Яндекс.Погода» и GisMeteo, а также программы, использующие несколько поставщиков прогноза погоды – Weather & Clock Widget и Weather XL PRO.

Яндекс.Погода внедрила новую технологию Meteum для расчета локального прогноза погоды при помощи метеоспутников. Есть и возможность отправлять в сервис информацию о погоде за окном (правда, отправить можно лищь «облачность», а температурой поделиться нельзя). Из прочих свойств программы нужно отметить виджет для стола для работы, широкую базу данных доступных пунктов проживания, а также информацию о скорости и направлении ветра, давлении, влаги, времени восхода и солнечного заката.

Интерфейс приложения однооконный с сайдбаром слева и слайдером для почасового прогноза. Ниже находятся предсказания на 10 дней вперед. Сайдбар открывает возможность добавить пару вариантов расположения, отредактировать базовое (основано на показаниях GPS-датчика), сообщить о погоде и произвести настройки.

В настройках выбираем единицы измерения для температуры, силы ветра и влаги, а также активируем уведомления о резком изменении температуры и предостережения МЧС в статус-баре. Рекомендую эту опцию не отключать, особенно автолюбителям. Ниже можно настроить виджеты для стола для работы и отдельно для панели уведомлений. Доступно подобрать фон темного цвета, город для отображения и настроить проницаемость виджетов.