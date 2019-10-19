преимущество сайта для компании

В настоящий момент фактически каждая уважающая себя компания имеет собственный сайт. Кстати, заказать сайт можно перейдя по ссылке https://studio-good.ru/razrabotka-sajtov.

Достоинств от его наличия очень много, да и не иметь его становится просто некрасиво. В то же время пока для некоторых компаний сайт становится лучшим подспорьем в бизнесе и источником дополнительных источников заработка, для остальных он лишь еще одна публикация затрат.

Так, по данным опроса директоров 780 средних американских компаний Summer 2005 Business Barometer, 78% опрощеных сообщили, что благодаря сайту их компания стала здоровее, экономически стабильнее, обрела конкурентное преимущество. Сайт, согласно их точке зрения, помогает получить «предпосылки продаж». Впрочем на уточняющий вопрос «какую часть в оборотах вашей компании обеспечивает сайт?» 32% опрощеных ответили: «меньше 10%». Еще 22% понятия не имеют, какое количество денег приносит их сайт. А 21% думает, что вообще ничего не приносит. И лишь 2% опрошенных уверяли, что сайт обеспечивает 99% оборота компании. Так было в Америке в 2005 году. У нас в Российской Федерации в настоящий момент ситуация наверное не лучше.

Сайт каждой компании может быть для нее как активом, приносящим доходы, так и банковским ресурсом, от которого больше расходов, чем прибыли. Если покласть на одну чашу весов ценность, получившуюся от сайта, а на иную — цену, которую за него платят, то в зависимости от того, что перевесит, и будет определяться — считается ли сайт активом или банковским ресурсом.

Для начала про хорошие качества наличия сайта. Современный корпоративный сайт делает такие функции:

Информационная

Интернет-ресурс в наше время считается одним из наиболее быстрых возможностей рассказать о компании миру. При этом он дает возможность очень эффективно выходить собственно на потенциальную аудиторию.

Продвижение

Грамотная работа по маркетингу в сети интернет может принести хорошие плоды в виде увеличения охвата рынка, выхода на новые рынки, увеличения узнаваемости бренда, вовлечения новых клиентов и партнеров. Сайт может быть замечательным помощником в строительстве бренда компании, создании ее позитивного имиджа в глазах аудитории и СМИ.

преимущество сайта для компании

Коммуникативная

Сайт компании способен обеспечивать коммуникацию с разными потенциальными аудиториями: возможными и существующими клиентами, оптовыми и розничными посредниками, имеющимися и возможными партнерами. Как инструмент коммуникации с клиентом и средство для организации обратной связи, сайт поможет достигнуть увеличения лояльности потенциальной аудитории, вовремя реагировать на ее новые запросы и желания, предоставляя новые услуги и товары в согласии с этими потребностью.

преимущество сайта для компании

Увеличение продаж

Много товаров и даже услуг теперь разрешается продавать в онлайн режиме. Сайт может как давать конкретную долю продаж компании, так и приносить все 100% доходов. У тех компаний, которые напрямую через сайт ничего не продают, рост продаж может происходить за счёт новых клиентов, узнавших о компании благодаря сайту и маркетингу в сети интернет.