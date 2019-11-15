Преимущество роллердрома

Хотя изобрели роликовые коньки еще в далеком XVIII веке, начало повальному увлечению этой забавой положили хоккеисты в 60-х годах 20 века, стремясь отыскать предпочтительный способ тренироваться между ледовыми сезонами. Вскоре кто-то из них решил заработать на этом и предложил для всех заинтересованных новый «летний» вариант коньков – ролики с пластиковым ботинком и тормозом на пятке.

Роллердромы появляются везде, где имеется множество молодежи, увлеченной спортом. Ежегодно их кол-во в государстве растет. Прокататься «с ветром» на роликовых коньках по замечательно ровной поверхности, удовольствие получить и неизгладимые эмоции от скорости, потренироваться в новых изящных фигурах художественного катания – мечта не только детей, но и многих взрослых.

Оснащать практичный и привлекательный роллердром мечтают большинство бизнесменов, также – хозяева комплексов развлечений, баз отдыха, туристических учреждений. Это правильный способ привлечь новых клиентов, выгодный способ популяризации здорового, активного жизненного способа. Подобрать правильное и долговечное покрытие для роллердромов смогут помочь менеджеры нашей компании «Олимпик Филд».

Характерности правильного покрытия роллердрома

Для оборудования роллердрома нужны не такие уж большие расходы. Основной компонент, от которого зависит успех объекта – хорошее покрытие для пола. Оно обязано быть очень гладким, давать плотное сцепление с роликами, но одновременно не тормозить их. В совершенстве, покрытие для роликового катания должно быть гибким, травмобезопасным, эластичным и прочным.

Высоки требования также к экологичности материала подобного покрытия и его безвредности для здоровья отдыхающих, среди них могут быть и люди с аллергией на некоторые химические вещества.

Все данные качества есть у современных покрытий в жидком виде из синтетики, к примеру, акрила и полиуретана.

Искусственные покрытия в жидком виде – прекрасный выбор для роллердрома

Отличают несколько вариантов покрытий, используемые для обустройства поверхностей для работы роллердромов.

По форме производства – рулонные, модульные, наливные.

По материалу – акриловые, полиуретановые, эпоксидные, деревянные.

По типу объекта – для открытых и закрытых площадок.

Покрытия в жидком виде на основе полиуретана или акрила востребованы в разнообразных областях жизнедеятельности человека, как наиболее многофункциональные, долговечные и прочные, стойкие к весьма разным физическим влияниям, также – большим ударам. Повредить их как правило невозможно. Как минимум, теми нагрузками, которые могут появиться на площадке роллердрома.

Служебный срок полиуретановых и акриловых 3D-полов существенно превосходит 10 лет без надобности изменения. Они очень пластичны, универсальны в плане монтажа на различные поверхности, показывают прекрасную адгезию с любым Основанием и удобны в применении. Их можно использовать для площадок различных типов, в помещениях и под чистым небом, так как физические характеристики данных материалов выполняют их неуязвимыми для всех климатических испытаний.

Полимерные покрытия в жидком виде не электризуются, стойки к температурным изменением и их критическим значениям. Также они невосприимчивы к агрессивным реагентам химии.

Для них специфична очень ровная, гладка поверхность, которая может быть глянцевой или матовой в зависимости от лицевого слоя, которому придать можно необходимые свойства во время завершальных работ.

Внесение специализированных наполнителей, к примеру, кварцевого песка, дает возможность придать покрытию намного больше надежности и прочности.

Большими преимуществами наливных покрытий на основе полимеров считаются их бесшовность и непрерывная поверхность без каких-то выступающих элементов для профилей. Это немаловажно во время быстрого катания на роликовых коньках.

Уход за полимерным покрытием в жидком виде для роллердрома

Такой вид покрытий не просит никаких усилий по уборке и уходу. Моются полы из акрила или полиуретана привычными средствами. Из-за ровной поверхности они не задерживают и грязи не боятся, совершенно не боятся воды и не реагируют на домашнюю химию.

Существенно облегчает задачу по их уборке и то обстоятельство, что ни акрил, ни полиуретан не делают пыль. Частицы пыли появляются вследствие истирания покрытия. Наливные материалы на основе синтетики – наиболее износостойкие.