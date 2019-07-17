преимущество Рекрутингового агентства

Также, как и прочие сферы, рекрутинг имеет собственные минусы и плюсы. Причем в рекрутинге и то и другое вырисовывается более экстремально. Кстати, если вас интересует рекрутинговое агенство, переходите на сайт http://personal.ua.

Минусы рекрутинга:

1. Зависимость от экономического цикла

Это значит, что большинство агентств по поиску и выбору персонала, у которых сегодня дела идут превосходно и которые чувствуют себя сильными и стойкими, проникают под удар, как только экономика тормозит рост. Если компания достаточно крепка, то она выживет, не обращая внимания на то, что из-за регулярно появляющихся проблем ее начальник заранее поседеет.

2. Невысокий входной барьер

Открыть агентство по поиску и выбору персонала просто. Заметьте, мы не говорим: «прекрасное агентство по поиску и выбору персонала»! Что для этого необходимо? Телефон, ноутбук и хотя бы чуть-чуть мозгов. Благодаря этому рекрутинг привлекает людей, которые гонятся за быстрым рублем, и среди них встречаются идиоты. Будьте осторожны!

3. Отрасль переполнена экспертами

Большинство лелеют надежду себе сделать имя и установить некий тренд. Если они смогут привлечь к себе людские толпы, то, считай, им посчастливилось. Однако нередко они гонятся за зайцами, и только немногие идут за ними.

4. Это очень сложная работа, которая предполагает общение с людьми

Возможно, у вас тоже существует несколько клиентов (не имеет значение кто это – соискатели или работодатели), которые регулярно затрудняют требования и хотят что-то нового, и вы каким-нибудь образом должны приспосабливаться к их требованиям и сводить их с теми, кто им будто бы подойдёт. В этом во всем есть компонент манипулирования, однако даже в подобных условиях необходимо работать. Благодаря этому не нужно недооценивать сложность рекрутинга. Если вы плохо взаимодействуете с людьми и не знаете, как задавать направляющие и уточняющие вопросы, лучше пробуйте себя в роли астронавта.

5. Рекрутинг полон сюрпризов

Все время! И основная часть работы – это ситуация «полная Ж», которую вы не задумали (вот например: кандидат не вышел на новую работу, так как ему немедленно понадобилось уехать, так как внезапно заболел его отец). Следует быть чрезвычайно упрямым человеком, чтобы бороться за каждого. Некоторые «специалисты» уверяют, что «способность слушать» – очень ключевая компетенция в рекрутинге. Забросайте яйцами данных лгунов! Очень важное в рекрутинге – способность бороться за каждый дюйм земли.

Разумеется, в рекрутинге не все так плохо и пессимистично. Есть и собственные плюсы.

Преимущества рекрутинга:

1. Можно заработать большие деньги

Это на самом деле так, если вы храбро работаете и сможете привлечь в команду победителей.

2. Когда вы находите человеку работу, вы получаете нравственное удовлетворение

Тем более, когда люди искренне говорят вам за это «благодарю».

3. Вы сможете выкручиваться из самых разнообразных обстоятельств

Это практичный опыт для жизни. Это дает возможность вам всегда быть настороже и в здравом уме, и еще не на этом останавливаться.