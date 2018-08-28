Преимущество приставки смарт тв

Для человека, который не наблюдает за новинками приставка смарт ТВ (их еще называют Box, Андроид приставки) чужеродное наименования непонятно для чего. Но как только мы привыкаем к новинкам, то думаем, как же мы жили без нее раньше?

Приставка снаружи смотрится как маленький компьютер, который подсоединяется к телевизору, чтобы сделать больше функции TV и получить выход в мировую сеть интернета. Вследствие чего, обыкновенный телевизор становится более функционирующим и автоматично становится «правильным телевизором».

После этого, юзер имеет доступ к всемирной сети и за счёт этого он может смотреть слишком много всего нового, к примеру:

— Кинофильмы online, вам не понадобится скачивать их и переносить на флешку – новые каналы, которые можно смотреть исключительно в мировой паутине

— записи с YouTube, Rutube и прочих подобных ресурсов;

— заходить в соцсети, разговаривать с компанией друзей прямо с экрана с большой диагональю телевизора;

Много сегодняшних приставок базируются на платфоре Андроид 4.0. и дальше. Вследствие чего можно скачивать разные приложения, которые будут без проблем совместимы.

По размеру периферийное приспособление смарт тв приставки можно сравнить с обыкновенной usb флешкой, однако она имеет добавочный разъем для карты памяти, а еще есть место для микрофона. Модели, которые очень большие по размеру также имеют добавочные разъемы. Перед приобретением приставки необходимо тшетельно продумать, как же вы будете включать ее. Могут появиться определенные сложности. Если у вашего телевизора нет разъема Интернет, то вам поможет помочь в решении этой проблемы адаптер LAN-USB.

Если вы все таки захотели подключиться через Вай-фай адаптер, то вам нужно будет приобрести роутер, и разместить его достаточно близко к приставке, так как авторы данного адаптера не побеспокоились о большой мощности.

Присутствие порта HDMI, существенно упростит процесс подсоединения, а если ваш телевизор очень устаревший нужно будет выбирать те приставки, которые оборудованы портами VGA, Optical и AV.

Как подобрать андроид приставку

Применение Android приставок к телевизорам уже давно вышло из разряда новинок и преобразовалось во вполне обыкновенный процесс. Большой функционал этой альтернативы технологии Smart TV, эластичная настройка, возможность сочетания функций телевизора с игровой приставкой и компьютера выполняют «умные телевизора» все более распространенными в сегодняшнем мире. Но те, кто решается на приобретение многофункционального гаджета, встречаются с большой проблемой выбора. Рынок просто заполонен устройства с различной конфигурацией, техническими свойствами, форм-факторами и т.п., а публикации в сети интернет, в основном, рассматривают определенные модели. Данный обзор призван помочь в решении этой проблемы и конкретно сопоставить Андроид приставки с учетом всех важных параметров.

Какими они могут быть?

Не обращая внимания на изумительное большой выбор моделей в основе работы фактически всех Android приставок лежат процессоры Rockchip и, реже, Amlogic или Allwinner. Удивительно то, что выбор настолько однообразный с точки зрения начинки, что даже монтажные платы у многих устройств такие же. А вот по части решений дизайнеров в отношении корпусов производственники собственную фантазию совсем не ограничивают. Понятно, именно за эти отличия, и за логотип, естественно, определенные компании разрешают себе набросить $10 к отпускной цене, иные- $20, а другие и все $50. Ситуация порой доходит до бреда – полностью равные по своему виду и рабочим свойствами модели разительно выделяются в цене у различных изготовителей. По этим же причинам firmware несовместимых кажется устройств превосходно работают на «неродных» приставках.