преимущество полуавтоматической сварки

Длительное время дуговая электрическая сварка применялась только для сцепления деталей из черного металла. Кстати, если вас интересует полуавтоматическая сварка, переходите на сайт jasic.ua.

Шов получался довольно грубоватый, присутствовали проблемы с образованием шлака в сварочной ванне. По этому там, где нужно было варить цветной или тонкий черный металл, применяли газовую сварку. Последние 20 лет распространение обрела технология, знаменитая как полуавтоматическая сварка в обстановке защитных газов.

Полуавтомат для сварочных работ — это аппарат для проведения полуавтоматической сварки при помощи проволки. Механизированная подача проволки и возможность регулирования скорости подачи делает быстрее процесс сваривания и делает меньше нагрузку на сварщика.

Рабочий принцип ПОЛУАВТОМАТА

Конструктивно полуавтомат для сварочных работ близок к преобразователю напряжения, но для сцепления металла применяется не электрод, а специализированная проволока для сварки, подаваемая в территорию нагрева автоматично (отсюда и наименование метода). Защита шва от окисления уже происходит не облаком газа, образованного при горении обмазки электрода, а подачей специализированного защитного газа по индивидуальной магистрали в территорию горения дуги.

В результате образуется очень аккуратный шов, в котором нет пустых мест, заполненных шлаком. Территория нагрева во время работ минимальна. По этому уменьшается риск коробления или прожига тонкого металла. Полуавтоматической сваркой можно объединять и довольно капризные материалы: медь, алюминий, чугун.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

Очень большое качество и крепость сварочного шва, значительно больше, чем при обыкновенной электродуговой сварке.

Самая маленькая деформация зоны для работы отделываемой детали.

После работ по сварке изделие почти что не нужно повторно обрабатывать от окалин и шлака.

Возможность проводить длинный беспрерывный шов сварки.

Можно качественно сваривать фактически любые металлы и их сплавы, очень легко правильно выбрать проволоку для сварки и защитный газ.

Глубокое проваривание свариваемого материала, не во всех аппаратах может достигать значение в 20 мм.

Сварку полуавтомат рекомендуют применять для точных работ и при соединении очень тонких (до 1-2 мм) металлов.

Низкая стоимость аппарата и расходников к нему.

Главных разновидностей полуавтоматической сварки три. Отличаются они по методу защиты точки сварки.

СВАРКА БЕЗ ГАЗА ПОД ФЛЮСОМ

В данном варианте не используется газ, так как в середине порошковой проволки помещен флюс, по составу похожий с обмазкой электрода. Хотя подобный вариант и имеет недостатков классической сварки — может возникать шлак в шве, по этому требуется проваривать пару раз с перекрытием швов для верности.

Качество шва не очень высокое. Просит обратной полярности: минус подается на горелку, плюс — на деталь. Проволока довольно дорогостоящая. Способ прекрасен там, где требуется мобильность, так как оператор избавлен от надобности манипулировать оборудованием с тяжёлыми баллонами.

СВАРКА С ЭНЕРГИЧНЫМ ГАЗОМ (MAG — METAL ACTIVE GAS)

Прямая полярность (плюс на горелке), в территорию горения подается углекислый газ. Качества шва много больше, чем при сварке под флюсом. Хотя шов все-равно выходит чешуйчатым, однако уже без пустых мест, заполненных шлаком. Хороший момент: дешевый газ.

СВАРКА С ИНЕРТНЫМ ЗАЩИТНЫМ ГАЗОМ — АРГОНОМ (MIG — METAL INERT GAS)

Прямая полярность. Лучшее качество шва. Среди недостатков: большая цена газа аргон и его смесей, оборудование плохо предназначается для эксплуатирования в полевых условиях. По итоговому качеству данный вариант оборудования заменителей не имеет.