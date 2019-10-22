Преимущество памятников из мрамора

Невозможно избежать трагедий, которые связаны с потерей близких и близких людей, но оставшимся в нашем мире людям полностью по силам сберечь память об ушедших на долго. В этом помогают монументы, чья задача – это запечатление места захоронения по эстетическим, обычным и религиозным канонам. Смотрите подробнее на сайте http://uralstela.ru/.

Надгробия делаются из различных материалов, включая дорогой природный камень и его ненастоящий аналог, который доступен по стоимости широкому кругу населения. Композиты делаются методом литья, по этому не имеют ограничений в форме и размерах.

Выигрышные позиции ненатурального камня для монументов

Хорошая цена – не единственное преимущество технологического мрамора и гранита, которые обладают не очень маленькой долговечностью, чем надгробия, сделанные из натурального материала. Они выигрывают по следующим пунктам:

литьевой мрамор чрезвычайно великолепен и торжественен;

мелкозернистый и крупнозернистый камень устойчив к износу;

памятники в уходе нетребовательны и литье не тускнеет со временем.

Новейшие технологии дают возможность существенно увеличить цветовую палитру, где есть не только цвет траура, но и серые, коричневые и иные изысканные тона. Заказное изготовление монументов из искусственного мрамора – это работа художников, граверов и специалистов по установке, которые трудятся в компании «Стелла-Память» и каждый знает про специфики материалов на композитной основе.

Характеристики надгробных конструкций и характерности их монтажа

Монументы ставятся в жаркий период времени, чтобы холода не стали препятствием для правильного монтажа, и с момента захоронения должно пройти не менее года (по прошествии этого времени грунт примет собственную природную форму и отступит угроза осыпаний, перекосов и проваливания). Памятники как правило состоят из таких элементов:

вертикально и горизонтально установленные плиты;

элементы декора: вазоны и скульптуры;

комплексы надгробий с цоколями и постаментами;

стеллы, участки с декоративными растениями, лавочки и иные удобные позиции.

Эстетическое исполнение монумента может воспроизводиться по стандартным эскизам и частным проектом, требующим немного времени больше на изготовление. Во всяком случае специалист посещает место спокойствия и проводит анализ подобные условия, как свободное место, характер почвы и выбор ограждений, которые следует будет демонтировать, если их установили до монумента.