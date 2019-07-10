преимущество отдыха в стамбуле

Турция – самое распространенное место отдыха наших сограждан, где находится великолепный и величавый город с портом, улицы которого пропитаны историей, — Стамбул. Кстати, если вас интересуют отзывы о Стамбуле, переходите на сайт https://prestigemodelagencyotzyvy.wordpress.com/.

Благодаря этому все, кто хочет не просто позагорать под турецким солнцем, но и улучшить собственные знания мировой истории, проводят отпуск тут. После поездки в Турцию, а тем более в Стамбул, вы жалеть не будете об израсходованном времени. Сегодня мы дадим ответ на все вопросы о Стамбуле, которые очень часто волнуют отдыхающих: где остановиться лучше, где купаться можно в Стамбуле, какие места посетить.

Стамбул — это современное городское название, которое мы употребляем в искаженном виде, поскольку в Турции официальное наименование звучит как «Istanbul» (с ударением на второй слог), хотя греки не обращают на это внимания, называя город его историческим именем — Константинополь.

Величавый и прекрасный Стамбул

Отдых в Стамбуле — эффективный способ не только отлично скоротать время, но и попасть в смесь классической европейской и азиатской культур. Стамбул — город с богатейшей историей, ведь за все время собственного существования он был столицей четырёх могущественных империй: Римской, Византийской, Латинской и Османской. Подробно о географическом положении Стамбула, о климате этого города, а еще про то, как интересно провести отдых в Стамбуле, мы побеседуем дальше.

Где находится Стамбул, изучаем положение на карте

Стамбул — город, который раньше был столицей 4 самых могущественных мировых империй, впрочем, сегодня ни у кого не появляется сомнений о том, в какой стране разместился данный город. Не обращая внимания на то, что сегодняшней столицей Турции считается Анкара, Стамбул не потерял собственной важности и популярности как среди отдыхающих, так и в жизни государства. Площадь города Стамбул составляет 5 343 км2. Город раскинулся «в окружении» Черного моря с северной стороны, Мраморного — с юга. Эти два моря соединяются проливом Босфор, пересекающим город.

Проливом Босфор Стамбул условно поделен на 2 половины — европейскую и азиатскую, но конкретно европейская часть привлекает больше отдыхающих.

Как добраться до Стамбула

Стамбул — прекрасное место, где находится несколько морских вокзалов, из которых можно отправиться на прогулку по морю как по городу, так и в пригороды. Но, не обращая внимания на это, добраться в Стамбул по морю — удовольствие дорогое и не из легких. Благодаря этому лучше обратиться к обычным видам транспорта, для того чтобы добраться в Стамбул, особенно если Вы запланировали отдых с детками. Оптимальным способом добраться до Стамбула считается авиаперелёт: это не только очень быстрый, но и один из самых доступных способ. Есть очень много авиакомпаний, которые рекомендуют собственные услуги по перемещению отдыхающих.