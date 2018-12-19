Преимущество отдыха в Шри-Ланке

Путешествуя по Шри-Ланке, путешественники из самых разнообразных уголков нашей планеты поражаются красотой нетронутых тропических лесов, замечательных пляжей с песком и оставшихся до сегодняшних дней древних святынь Буддизма. Если вас интересует интересный отдых переходите на сайт https://tourister.ru/world/asia/sri-lanka. Любители приключений могут поехать на сафари в тропическом заповеднике или сделать путешествие по горным склонам к водопадам, которых тут более чем в какой-нибудь другой стране; поклонники приятного отдыха – расслабится на пляже вокруг экзотической растительности и пробовать известный цейлонский чай; а ценители истории могут получить удовольствие старыми монументами наследия культуры страны.

Добрые ланкийцы всегда рады гостям

Жители этих мест отличительны восхитительным дружелюбием и отзывчивостью, в отношении к гостям острова. Во всем мире известно то, что люди тут очень радушно гостей встречают и готовы всех звать в собственный дом. Для людей несведущих это на первый взгляд покажется странным, но ланкийцы повсюду ходят с улыбкой на лице. И многие путешественники, даже по возвращении с отдыха еще долго вспоминают жизнерадостных жителей Шри-Ланки.

Страна с многолетний историей и замечательными старыми монументами

Сегодня Шри-Ланка – это государство с великими монументами культуры, большинство из них признаны объектами всемирного достояния. Так всемирная организация ЮНЕСКО занесла в перечень мировых культурных объектов «Золотой храм в пещере в Дамбулле», первую древнюю столицу Шри-Ланки город священный «Анурадхапура», «Львиную крепость» на горе Сигирия, вторую древнюю столицу город «Полоннарува», последнюю королевскую столицу «Канди», старинный город «Галле» с его крепостью, всемирно знаменитый «Пик Адама», на который каждый год выполняют паломничество тысячи сторонников всех религий.

Кроме памятников археологии, признанны всемирным наследием два природных заповедника страны: тропический мокрый лес «Синхараджа», который официально признали одним из 34 самых уникальных мест нашей планеты, потому как в себя включает восхитительное многообразие растений и редких животных, и «Высокогорье Шри-Ланки», в его состав входит известный Хортон Плейнс и поразительно привлекательный заповедный лес Кнаклес. Эта целомудренная природа размещается на высоте около 2500 метров над уровнем моря и поражает тропическими лесами, туманными лугами, холодными ручьями и серебристыми вершинами красивых гор. В заповеднике встречаются редкостные растения и поразительные животные.

Красочные праздничные дни и фестивали острова

Поразительно запоминающиеся и яркие праздничные дни и фестивали острова собрали в себе культурные направления различных религий мира: буддизм, мусульманство, индуизм и христианство.

В полнолуние жители этих мест отмечают праздник Поя. Когда время полной луны падает в мае, верующие буддисты в особенности торжественно приветствуют день Весак. Считается, что в этот же день появился на свет Будда. Торжество данного события посвящено просветлению и смерти божества.

В последних числах Июля или начале августа островитяне 10 дней проводят фестиваль Канди Эсла Перахера. Собственно это красочное торжество и притягивает сотни отдыхающих сейчас. В особенности любопытное шествие, устраивается во время индуистских празднеств Вел, и фестиваль в Катарагаме. Эти празднования проходят в южной части береговой полосы острова и поражают собственным масштабом гостей страны. Основное шествие фестиваля в Катарагаме сопровождается факелоносцами. Последователи индуистского движения отмечают приличное количество священных праздничных дней. Среди них «Фестиваль огней», который является основным событием острова, праздник урожая «Таи Понгал» и Великая ночь Шивы «Маха Шиваратри».

Есть в государстве и классические государственные праздничные дни. К примеру, ланкийский Новый год, который отмечается в середине апреля и широко отмечается всеми жителями Шри-Ланки.