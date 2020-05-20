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Преимущество лазерной эпиляции

Май 20, 2020В миреКомментарии к записи Преимущество лазерной эпиляции отключены

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Избыток волос на ногах, плечах и других частях тела — это проблема, с которой ежедневно сталкиваются миллионы женщин. Для борьбы с волосами используется множество приемов — бритье бритвами и нанесение горячего воска являются одними из самых распространенных, но наименее эффективных.Альтернативой является лазерная эпиляция, которую можно делать в профессиональных салонах красоты. Почему стоит принять решение о таком лечении? А если вас интересует эпиляция, переходите по ссылке https://kiki-studio.ru/.

Эпиляция без боли

Что такое лазерная эпиляция?

Лазерная эпиляция — это процедура, основанная на использовании так называемого фототермолиза. Лазер, используемый при эпиляции, производит световой луч, который после проникновения в кожу поглощается меланином, являющимся красителем, содержащимся в волосяных фолликулах. В этот момент световая энергия преобразуется в тепловую энергию, которая разрушает луковицы волос, но никак не влияет на состояние других тканей организма. Любое раздражение, которое может возникнуть во время эпиляции, устраняется с помощью охлаждающего колпачка, который оснащен лазерной головкой, прикрепленной к коже.

Почему оно того стоит?

Лазерное удаление волос широко рассматривается как самый известный метод удаления лишних волос с кожи. Его преимущества:

Высокая, клинически доказанная эффективность — в результате работы лазера удаляется не только часть волос, растущих над поверхностью кожи, но и вся луковица. Поэтому после лазерной эпиляции кожа остается гладкой даже в течение года — после этого достаточно повторить ее в так называемом фиксирующем лечении для сохранения эффекта.
Безопасность — эпиляция не вызывает раздражения организма и других побочных эффектов. Его можно использовать для удаления волос по всему телу — на лице, подмышках и в области бикини.

Эпиляция для всех?

Можно ли всегда использовать такой отличный метод? Нет, к сожалению, это не так. Эпиляция даст лучший результат, если мы удалим темные и густые волосы. Это потому, что именно волосы лучше всего поглощают энергию лазерного луча. Более того, лазерная эпиляция не рекомендуется для людей с темным цветом лица, так как содержащийся в коже меланин также будет впитывать энергию — лечение затем может закончиться неприятным раздражением кожи. Для достижения наилучших результатов рекомендуется повторить эпиляцию несколько раз в течение одного цикла. Это связано с тем, что лазер воздействует на волосы только в фазе роста — после одной эпиляции может оказаться, что до этой фазы на теле еще остались волоски, которые начнут расти только после лечения.

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