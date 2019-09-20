преимущество квартиры на сутки

Причины, по которой нужно временное жилье посуточно, различные. Командировка или путешествие в другой город, ремонт своей жилой площади, желание уединиться с родственником — в данных случаях появляется необходимость отыскать временное жилье. Кстати, если вы хотите снять квартиру посуточно в центре, переходите на сайт bookingspb.com.

Что подобрать — проживание в номере в гостиннице или аренду квартиры посуточно?

Если сравнивать с гостиницами, квартиры, сдаваемые посуточно, имеют большие преимущества:

1. Цена. Арендовать квартиру раза в 2,5-3 доступнее, чем подобный по удобству номер в отеле. На рынке кратковременной аренды имеются любые категории квартир: от скромных хрущевок с одной комнатой до дорогих четырехкомнатных жилых помещений, не уступающих по убранству номерам в гостиннице. Наниматель платит фиксированную цену аренды, независимо от численности людей, заселяющихся в жилую площадь (в разумных пределах, разумеется). В гостинице за каждого гостя придется расщедриться дополнительно.

2. Если понадобится хозяева посуточных квартир предоставят чеки, командировочные и остальные бумаги. Для подписания договора в большинстве случаев просят только паспорт. Все есть удобства: телевизор, вай-фай, техника для кухни, санузел, душ, кровати и столы. Снимая жилую площадь посуточно, можно бесплатно пользоваться феном, чайником, утюгом — в большинстве случаев это представляют хозяева. В гостинице дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

3. Квартиры заманивают арендаторов домашней обстановкой. Их хозяева пытаются создать самый большой уют в сдаваемых помещениях. Замена постельного белья, полотенец, уборка происходит не реже, чем в гостинице. Можно приходить и уходить в любое время, звать гостей без границ.

4. Экономия на кафе и ресторациях. В квартирах есть кухня, где можно лично готовить еду. Это значительно уменьшит цена проживания, ведь тратиться на походы в кафе не придется.

5. С питомцем в гостиницу не легко попасть, а в жилую площадь в большинстве случаев заселяют без проблем.

6. Поиск квартиры на маленький срок — простое занятие. В любом городе много жилья в любом районе сдается в аренду. Во всемирной сети квартиры показаны с фото — можно заблаговременно оценить их состояние. Можно подобрать жилье в подходящем районе.

7. Много молодежи снимает жилую площадь для праздничных дней: Новый год, 8 марта, 23 февраля и прочих. Имеются квартиры с романтической обстановкой — прекрасная альтернатива номеру в гостиннице.

Плюсы квартир перед гостиницами понятно, с точки зрения финансов и комфорта.