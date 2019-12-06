Преимущество контекстной рекламы

Как только в мире возникает современный способ привлечь клиентов и зарабатывать деньги, то люди стремятся выяснить все секреты инструмента и прекрасно его применять. А узнать подробнее про контекстную рекламу можно на сайте https://context.webfocus.by/. Они много готовы отдать за то, чтобы заглянуть хоть немного дальше иных и получить возможность знать больше.

Не исключение и контекстная реклама. Объявлена самая реальная охота за ее секретами. Благодаря этому, в данной статье мы вам про них и расскажем. Держите ручки наготове. Поехали!

Что такое контекст

Чтобы начать говорить о секретах, придется проговорить основные моменты, касающиеся этого инструмента. Побеседуем о том, что представляет из себя контекст.

Контекстная реклама — вид интернет-рекламы, который возник примерно двадцать лет назад. Его работа основывается на выдаче объявлений рекламы тем пользователям, у которых основные слова в поисковом запросе совпали с текстом рекламного объявления. Так работает поисковый контекст. Тематический работает немного по другому. В нем методом таргетирования выбираются сайты, в которых есть вероятность повстречать вашу потенциальную аудиторию.

Подобный вариант показов объявлений гарантирует соответствие запросу пользователя, и что пользователь, в самой разной степени, заинтересован в вашем товаре или услуге.

Для чего необходима контекстная реклама

Мы уже рассказали, как она работает, теперь — время рассказать зачем необходима контекстная реклама.

Этот вид рекламы оказывает положительное влияние на рост продаж и стоит не очень дорого, как реклама физическая (щиты, рекламные щиты, растяжки) или печатная (журналы, газеты). Какие же цели применения контекстной рекламы? Основная ее цель — сделать больше продажи в компании, а как последствие — прибыль.

Возможности использования контекстной рекламы предельно широки:

Продвижение услуг и товаров. Если нет у вас соперников, то ваш продукт или услуга не популярны. В наше время, на рынке услуг и товаров, свободные ниши занимаются моментально и для вас возможностью взять собственный кусок рынка станет собственно контекстная реклама.

Быстрое увеличение продаж. Если перед вами стоит задача — поднять продажи, то вам тоже сюда. При помощи данного инструмента вы можете найти собственного клиента, где бы он ни находился.

Вывод новых продуктов на рынок. Контекстная реклама может быть необходима и для этого. При ее помощи вы расскажете о себе как можно большему числу людей и сумеете создать первый интерес. Через такой вид рекламы разрешено делать и customer development. Или по-иному — сбор мнения возможных покупателей и клиентов. Это основное действие при проверке бизнес идеи на способность к жизни.

Эффективное добавление к остальным рекламным каналам. Каждый рекламный канал работает над собственными целями и задачами. SMM — сформировывает интерес и подогревает “тёплых” и “холодных” клиентов, SEO — рассказывает поисковикам какие вы хорошие и почему стоит ваш сайт показать выше :), а контекст работает с “горячим” трафиком и не применять его — значит упускать ценный источник клиентов.

Продвижение акций и специальных предложений. Если вы устраиваете распродажу в предверие дня всех влюбленных, то расскажите о себе. Не ограничивайтесь листком А4 на витрине магазина, а прибавьте в собственную РК объявления с ключами “презент на 14 февраля” и другое.

Ребрендинг. Если вдруг вы сменили корпоративный стиль, изменили логотип или обновили сайт, то пользователи, привыкшие к вашему предыдущему образу, могут потерять вас из виду. Помелькайте у них перед глазами в поиске, чтобы поправить ситуацию. Так большая компания “Ростелеком” в 2018 году потратила 35 млрд рублей на ребрендинг. В том числе, тут заложены и издержки на контекст.

Плюсы и минусы контекстной рекламы

У любого инструмента есть как достоинства, так и недостатки. Перед тем, как начать применять его в собственном бизнесе необходимо получить данные про то, как это работает в вашем бизнесе.