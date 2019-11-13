Преимущество качественного матраса

Важная функция матраса — обеспечить уютные условия для приятного отдыха, при которых организм полностью расслабляется после нагрузок физического плана. Если вы хотите выбрать качественный матрас, переходите на сайт https://if-matras.com/kollekcii-matrasov. Большой выбор предлагаемых изделий позволяет оснастить место для сна в согласии с собственными потребностями. Но нужно брать во внимание, что неверно подобранное место для сна может привести к большим проблемам с костно-мышечным аппаратом.

Как правильно подобрать?

Для устранения допустимых сложностей со здоровьем и создания уютных условий для сна следует при подборе матраса иметь в виду все детали. Было бы неплохо перед покупкой пройти консультацию с профессионалом, который даст советы относительно

типа изделия,

применяемых во время изготовления наполнителей,

степени жесткости.

Нужно учесть размер (он должен подходить показателям кровати) и вид чехла.

Полезные рекомендации по выбору хорошего матраса можно получить, посмотрев видео. Они смогут помочь не ошибиться с выбором.

Типы конструкций

Пружинные независимые матрасы имеют разные конструкции. Делятся они на две обширные группы:

пружинные,

беспружинные.

Каждый вид имеет собственные минусы и плюсы. Глубокий анализ каждого типа даст возможность принять мудрое решение при подборе изделия.

Пружинные конструкции

Матрасы, в их основе применяются блоки пружин, больше всего популярны. Потребителей заманивает намного продолжительный (если сравнивать с беспружинными) эксплуатационный период. Пружинные конструкции обладают анатомическим и ортопедическим эффектом. В одних применяются зависимые блоки, в прочих — независимые. Выбор зависит от желаемой степени удобства.

С зависимыми блоками пружин

Матрасы с основой из зависимых блоков пружин Бонель более мягкие, повторяющие контуры тела. Такой же эффект происходит благодаря большим пружинам, соединенным между собой.

Стальные конструкции обладают достаточной упругостью, чтобы обеспечить идеальную поддержку тела во время сна. Подобные изделия фактически пустотелые в середине. Они очень хорошо вентилируются, что считается их важным достоинством. Еще 1 весомый плюс — хорошая стоимость.

Из плохих качеств необходимо отметить малоприятный эффект «волны», который образуется при взаимном действии пружин, и возникающийся во время эксплуатации металлический скрип.

С независимыми блоками пружин

Независимые блоки пружин очень популярны, не обращая внимания на очень большую стоимость. Они обладают высокими ортопедическими качествами, хорошо поддерживают позвоночник и помогают абсолютному расслаблению.

Соединение пружин в них выполняется по «карманной» технологии. Любая из них помещена в специализированный карман и не граничит с соседними стальными конструкциями, что придаёт изделию точечную пластичность. В результате отсутствует волнообразное взаимное действие между пружинами. Если один спящий повернется во время сна, он не побеспокоит лежащего рядом человека.

Независимые пружины не контактируют между собой, что исключает металлический лязг и содействует приятному отдыху.

Недостаток у данного типа один — слишком большая стоимость, однако она полностью возмещается их плюсами. Также, на них нежелательно скакать, что необходимо учесть, когда в доме растут маленькие детки.

Беспружинные конструкции

Матрасы без пружин, в отличии от пружинных, имеют многолетнюю историю. Для создания уютных условий для сна их набивали соломой, ватой, пером (перины). В современных ортопедических изделиях применяются настоящие и очень технологичные материалы на основе синтетики. Они придают более высокую уровень жесткости и увеличивают полезные характеристики места для сна.

Отличают 3 вида матрасов с независимым пружинным блоком — монолитные, смешанные и слоеные. Первые делаются из цельного наполнителя. Вторые не считая ключевого блока имеют два наружных слоя из прочих материалов. Третьи состоят из меняющихся пластов, которые обеспечивают разную уровень жесткости, которая зависит от применяемых наполнителей.