Преимущество индивидуального гида

Интерес на услуги профессионального экскурсовода очень большой среди маленьких групп туристов, компаний, которые занимаются организацией туров и круизов, а еще в обстановке туристических бюро, которые проводят экскурсии в самых разнообразных городах не только Европы, но и России. Кстати, если вас интересуют индивидуальные гиды в Севастополе, переходите на сайт experts-tourister.ru.

При помощи экскурсовода путешественники могут узнать намного шире о достопримечательностях, экскурсовод выполнит путешествие увлекательнее, сумеет поддерживать внимание, не даст потерять ни одной детали.

Работа экскурсовода выполняется, в основном, в форме пеших и экскурсий автобусом. В общем услуги экскурсовода существенно увеличивают качество осмотра интересных мест, помогают получить больше впечатлений и эмоций.

Очевидные плюсы в выгоду экскурсовода:

Осведомленность обо всех спецификах местности

Все экскурсоводы, будет это частные лица или служащие компаний, обязательно проходят конкретную программу подготовки. Есть даже высокопрофессиональные курсы.

Знаменитые и популярные проводники с положительной репутацией нередко заключаются в профессиональной ассоциации, имеют правительственные сертификаты на предоставление услуг. Во многих случаях путешественники отдают предпочтение найму экскурсовода за рубежом, он является здешним жителем. Такие лица лучше знают историю, традиции и специфики культуры народа. Они обладают важной информацией и способны дать ответ почти что на все вопросы, появляющиеся у отдыхающих в отношении народа или изучаемой местности. Дабы получить максимум полезной и проверенной информации, услуги экскурсовода будут прекрасным решением.

Решение проблем, которые могут появиться

Путешествие по самым разнообразным странам сопровождается конкретными бюрократическими проблемами, к примеру: получение разрешений на конкретные виды деятельности (охота, рыбная ловля, турпоходы, скалолазание). Во многих случаях могут появиться проблемы из-за языкового барьера. Профессиональный экскурсовод поможет решить появившиеся трудности.

Местный экскурсовод в идеале обладает языком, прекрасно разбирается в спецификах работы здешних государственных и некоммерческих учреждений. Отсюда происходит и такой фактор, как хорошая осведомленность о хитростях, которые могут стеречь неопытного туриста. Профессиональный экскурсовод убережет вас от траты денег на самые разные взятки или «придуманные» сборы и комиссии, а еще сохранит время.

Важен и тот момент, что профессиональный экскурсовод не даст возможность обдурить вас хозяевам самых разных точек торговли, водителям. Такой человек станет своеобразным «сдерживающим аргументом» для вероятных мошенников, которые наживаются на незнании отдыхающих. В такую группу людей могут также войти уличные торговцы и попрошайки.

Безопасность

Почти всегда нужно нанимать умелого экскурсовода, когда идет речь о возможной опасности для вашего здоровья.

К примеру:

сафари, осмотр хищных зверей в естественной обстановке;

поход по горам;

лесные прогулки;

подводные виды отдыха;

речные сплавы.

Своими силами невозможно взять во внимание все допустимые риски и опасности, которые грозят вашему здоровью. Отличный же экскурсовод обо всём этом знает и умеет решать любые трудности, которые могут появиться. Экскурсовод более знаком с не опасными путями в диких условиях и не даст возможность путешественникам попасть в аварийные ситуации (если, разумеется, речь не идет об экстремальном туризме, когда люди ищут собственно таких опасностей). Более того, профессиональный экскурсовод в подобных условиях владеет мощной медицинской подготовкой и может качественно оказать первую помощь в случае, к примеру, укуса дикого животного.