Преимущество газопоршневых электростанций

Сейчас существует множество самых разных типов электростанций, это и «тяжеловесы» – мощные атомные, паровые или гидроэлектростанции, и мини-генераторы электротока с ограниченной мощностью, применяющие бензин или дизельное топливо. В группу самых эффективных станций для выработки электроэнергий входят газопоршневые электростанции, применяющие газ. Кстати, купить газопоршневые электростанции можно на сайте iec-energy.ru.

Электрические установки газопоршневого типа выделяются обычностью и надежностью собственной конструкции и могут использоваться в самых разных зонах климата. КПД данных станций достаточно большой – в границах 40-45%, по сравнению с турбинными электростанциями. Для выработки электрической энергии в одном и том же количестве на газопоршневой станции расходуется на 1/3 менее газа, чем на электрической установке турбинного типа.

Мощностные характеристики газопоршневых установок (ГПУ) выпускаются в большом диапазоне малых и средних мощностей – в границах 0,05- 20 МВт. По этому независимые электростанции данного типа средних и ограниченных мощностей пользуются очень большим потребительским спросом, как среди населения, так и среди самых разных предприятий промышленности.

Фактически любая ГПУ может работать в режиме когенерации. Т.е. эти электростанции дополнительно выделяют бесплатную энергию тепла, которая применяется для обогрева разных объектов промышленности. Тепло образуется за счёт отработанных газов, температура которых на выходе может достигать до 390° С. На самом деле соотношение теплоэнергии и электрической энергии выражается по соотношению 1:1, т.е. при выработке 1 МВт электричества выходит 1 МВт теплоэнергии.

Как правило электрические установки газопоршневого типа имеют жидкостную систему охлаждения. При эксплуатации в охлаждающей системе воды нужна ее подготовительная химическая очистка. В таком случае показатель выработки сочного пара составляет 0,5-0,7, что дает возможность применять пар для процессов производства. Также в качестве охлаждающей жидкости может использоваться антифриз.

Расходы масла для мотора для выработки 1 МВт электрической энергии составляют в границах 0,25-0,65 кг/ч. В газопоршневых электростанциях внушительной мощности ставятся системы доливки масла до требующегося рабочего уровня, и постоянно работающие в полуавтоматическом режиме. Моторное масло находится в специализированных емкостях. Стоимость расхода масла для мотора на производство 1 кВт электрической энергии составляет только лишь 0,02-0,03 рубля.

Чтобы электрический генератор поршневого типа подходил принятым во многих государствах экологическим нормам и требованиям, на него ставятся особенные приборы для контроля над концентрацией веществ которые вредны для здоровья в отработанных газах. Уровень высоты отводные трубы отработанного газа и дыма зависит степени содержания в них ПДК (предельно возможной концентрации) веществ которые вредны для здоровья, влияющих на окружающую природную среду. Этот показатель в ГПУ довольно невысокий, т.к. топливным энергоносителем считается газ, сгорающий без выделения вредных побочных продуктов.

ГПУ во время процесса работы делают вибрационные колебания, для устранения которых нужно ставить особенные опоры, гасящие вибрацию. При этом газопоршневой электрогенератор создаёт шумовой фон, который находится в границах от 75 до 78 децибел.