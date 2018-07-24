Преимущество дверей Гардиан

Парадные двери фирмы Гардиан делают на территории России. Компания пытается иметь в виду все запросы заказчиков. Вся фурнитура заказывается отдельно и обсуждается уже на шаге заказа. Подробнее о дверях можно узнать на сайте gardian-msk.ru. Отличие по категориям даёт права выбора модели с нужными функциями. Больше 15 лет стальные входные конструкции Гардиан классифицируются на 3 главных вида – серийные, огнеупорные и взломостойкие. Можно отыскать большое количество отзывов об такой продукции и создать собственное мнение о ней уже до приобретения.

Почему необходимо подобрать марку Гардиан

Фирма Гардиан считается лидером на рынке нашей страны, у компании практически 20 лет навыка работы. Мало того для производства применяется новейшее современное оборудование и желание поддерживать репутацию. К положительным качествам Гардиан относятся:

изготовитель не экономит на металле, по собственному качеству сталь не уступает бронированным моделям;

замки конструируют отличные мастера, они дополнительно продумывают конструкции, стремясь регулярно улучшать собственную работу;

применение итальянских замков если есть желание заказчиков;

качество марки подтверждается большим числом наград: «Общероссийская марка Знак качества 21 столетия», также мировой документ стандарта качества;

широкий модельный выбор;

различные виды обшивки для любых вкусов и бюджетов;

взломостойкая конструкция замков;

сильная рама для двери со сферообразной формой петлей, бронированный глазок;

вертикальный привод замков;

гарантия 5 лет на замок для дверей и блок.

Как разпознать фальшивку «Гардиан»?

Иногда, но все же доводится встречаться недобросовестными продавцами, которые реализуют фальшивку популярной марки. Необходимо понимать, как точно подобрать дверь, дабы не приобрести фальшивку низкого качества.

Существует только один завод изготовителя. Все заверения относительно того, что модель собрана из заготовок Гардиан или в филиале иного города – не считаются правдой. Необычная продукция делается исключительно на заводе.

Также в договоре на покупку и установку обязательно должна прописываться строка «дверь из стали Гардиан». Если этой фразы нет, то продукция – фальшивая. На всех моделях есть логотип фирмы – он может быть на раме для двери или на срезе.

Также двери из стали в первую очередь проходят маркировку шильдом с логотипом и адресом производителя. Замковый комплекс запечатан в секьюрит-пак, отдается потребителю исключительно в упаковке. Поставляются парадные двери Гардиан исключительно в гофроупаковке для предостережения повреждения.