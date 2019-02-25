преимущество биткоина

Одними из самых частых вопросов от тех, кто только узнает о криптовалютах, являются вопросы типа «Зачем нужен Bitcoin?», «Какие плюсы у Bitcoin?», «Что мне может дать Bitcoin?». Кстати, если вас интересует обмен Perfect Money USD на биткоины https://www.megaxchange.org/perfectmoney-usd-to-bitcoin/. Поскольку сходу бывает сложно выделить самые важные в каждом конкретном случае плюсы криптовалют, мы сделали список из 20 преимуществ:

1. Нулевые или очень низкие комиссии

Комиссии практически не зависят от передаваемой суммы или от месторасположения отправляющей и принимающей стороны. Зачастую транзакции бесплатны. Комиссия требуется только при формировании технически крупных транзакций, которые нагружают сеть, или очень малых сумм, чтобы избежать атаки на сеть путем спама огромным количеством бессмысленных транзакций.

Также отсутствует какая-либо абонентская плата, лимиты и иные ограничения.

2. 24/7/365

Думайте о своих делах, а не о том, когда в банке выходные или обеденное время. Если вам захотелось отправить перевод в 3 часа ночи в воскресенье — значит, он будет отправлен в 3 часа ночи в воскресенье.

3. Мгновенные переводы

У банков переводы между счетами в среднем занимают 3-5 рабочих дней, а может и больше, если это зарубежные переводы. В криптовалютах транзакции мгновенны. Однако при работе с крупными суммами рекомендуется подождать несколько подтверждений сетью транзакции, обычно это занимает не более часа.

4. Безопасность, надежность, защищенность

В криптовалютах для хранения ключей доступа к средствам используется проверенная криптография с разделением на открытые и закрытые ключи. Аналогичные алгоритмы используют банки и другие финансовые организации для защиты своих данных. А суммарная вычислительная мощность сети Bitcoin, которая используется для защиты истории сделок, еще в 2012 году превысила вычислительные мощности любого суперкомпьютера в мире.

5. Технологическое преимущество

Отличная делимость, простая пересылка и верификация подлинности виртуальных монет при сохранении многих преимуществ наличных денег.

6. Новые возможности

Смарт-контракты, мультиподписи и другие достижения прогресса для удобства бизнеса и пользователей. Вы можете создавать транзакции с гарантом, когда, например, требуются две из трех подписей для совершения транзакции. Смарт-контракты позволяют задавать гораздо более сложные условия для выполнения операций.

7. Возможность отправлять микротранзакции

Например, тысячные доли доллара. Это, в том числе, новые возможности монетизации контента и другие возможности для бизнеса.

8. Легкий старт

Отсутствие сложной регистрации, возрастных и еще каких-либо ограничений. Для начала работы не нужно ничего, кроме доступа в Интернет. Вы скачиваете клиент Bitcoin на свой компьютер или смартфон, он генерирует адрес вашего кошелька. С этого момента вы можете принимать и отправлять криптовалюту.

9. Легкий прием и отправка пожертвований

Для получения пожертвований достаточно опубликовать свой адрес Bitcoin. При этом отправитель пожертвований может отправлять их адресно, что гарантирует отсутствие злоупотреблений властями. Как, например, происходило с банковскими переводами жертвам землетрясения в Непале, которые принудительно пересылались на личный счет премьер-министра. Также вы можете делать пожертвования таким проектам как WikiLeaks, не раскрывая свою личность, и не опасаясь преследования со стороны государства