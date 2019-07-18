преимущество балкона с выносом

Попробуем обозначить все за и против выносного балкона, разделив их на две главные группы. Первая группа – выносной балкон по полу. Вторая – выносной балкон по подоконнику, который можно сделать в 2-ух вариантах: вынос от пола (длинный) и вынос косынка (короткий). Кстати, если вы хотите заказать балкон с выносом, переходите на сайт balko.com.ua.

Вынос- косынка

Плюсы. Наиболее экономичный и быстрый среди всех вариантов выносов. Сварить и закрепить короткий вынос, к примеру на типовой лоджии, можно за 1 день, включая даже работы по его обшивке с наружной стороны и утеплению. Наличие вынесения придаёт, в первую очередь, удобство применения окна и его створками, а еще расширяются возможности подоконника, который становиться намного шире при такой же площади балкона.

Минусы. Не рекомендуется монтаж металлопластиковой рамы с коротким выносом в проемах окна жилищных помещений, в силу невысокой тепловой изоляции места стыка самой балконной рамы, подоконника и уголка из металла вынесения. Это очень касается эркеров в помещениях чешских проектов, лоджий и балконов объединяющихся в одно помещение с соседствуящей комнатой или кухней. Невозможность утеплять всю территорию бетонного парапета если есть наличие, и с помощью короткого вынесения. Нижнюю часть парапета требуется теплоизолировать с наружной стороны при помощи альпинистского снаряжения либо же внутри, что станет более экономично, но менее энергоэффективно.

Балконный вынос по подоконнику от пола

Плюсы. Во время монтажа, утеплении и обшивке длинного вынесения комплексно решается вопрос парапета, его фасадного вида и практичных требований. Увеличение объема балкона, что предоставит возможность установить шкаф на балконе большей вместительности.

Минусы. Сфера использования (по большей части) дома с наличием перил из металла – хрущевки, сталинки. В единичных случаях используется на балконах с глухими, цельными парапетами, бетонные или кирпичные, так как внешние работы по обшивке и монтаже самой конструкции вынесения будут трудновыполнимые и повлекут за собой не целесообразную работу – и как последствие увеличение стоимости.

Балконный вынос по полу (плите)

Плюсы. В отличие от 2-ух прошлых вариантов вынесения, только увеличение пола балкона по настоящему повысит не только объем, на и, самое основное, площадь балкона. При расширении пола всего на 30 см вдоль периметра, к примеру, типового балкона хрущевского типа, его площадь становится больше больше, чем на 40%. При основательном подходе к утеплению пола, потолка, парапета (при его наличии), выбора энергоэффективного профиля и пакета стекол и объединения балкона с жилой площадью, при помощи вынесения плиты балкона можно достичь уже увеличения жилой квартирной площади.

Минусы. Непременным требованием вынесения балкона по полу есть демонтаж старого парапета. Если рассматривать в дальнейшем строительство новых верхушек лестницы, тогда намного экономичнее станет установка французского остекления, тогда общий бюджет ремонта балкона под ключ станет меньше. Цена вынесения балкона по полу больше, чем стоимость на сварку вынесения по подоконнику, благодаря использованию большего количества металлических узлов, больших затрат труда, плюс к этому на заливку бетоном и напольного утепления, и надобности вовлечения более квалифицированных служащих, так как работы по выносу плиты балкона одни из достаточно сложных и ответственных среди всех вариантов ремонтов балкона.