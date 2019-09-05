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Преимущество автообзвона

Сен 05, 2019В миреКомментарии к записи Преимущество автообзвона отключены

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Автоматический обзвон — это корпоративная услуга, позволяющая обзванивать клиентов из базы данных в автоматическом режиме без ручного набора номера и при минимальном участии операторов. Потребность в «холодных звонках» актуальна для банков, страховых и телекоммуникационных компаний, интернет-магазинов и компаний, работающих в сфере услуг. Если вас интересует автообзвон, переходите на сайт calldog.ru. 

По сути данная услуга представляет собой более сложный вариант голосовой рассылки. Автоинформатор передает записанные сообщения клиентам, информируя их о новых акциях, услугах, сроках погашения задолженностей и пр.

Структура автообзвона

преимущество автообзвона

Программа обзвона в автоматическом режиме набирает номера из заранее загруженного списка, периодичность набора составляет в среднем 1-1,5 минут, но этот параметр можно настраивать вручную. Удобство такой услуги очевидно: автообзвон позволяет разгрузить сотрудников, автоматизировав существенную часть рабочих процессов и поэтому является самым экономичным способом обратной связи с клиентами.

Современное ПО для АТС дает возможность не просто активировать обзвон клиентов, но и создавать отчеты с быстрым вводом данных. Например, при наборе номера, на мониторе компьютера оператора выводится информация о клиенте, за которым закреплен данный телефон.

Как работает автоматический обзвон?

Подобные решения создаются на базе виртуальных АТС, к которым подключаются компьютеры с соответствующим ПО. Управление звонками осуществляется через интерфейс АТС, где можно задать необходимые параметры и загрузить файлы с голосовым сообщением. Список телефонных номеров для обзвона можно скопировать прямо из CRM-системы.Благодаря возможности интеграции с CRM, повышается эффективность контроля обратной связи с клиентами.

Интегрировать такую систему можно практически в любую компьютерную сеть. Более того она очень гибкая и оставляет много возможностей для замены настроек, параметров конфигурации, позволяет формировать списки номеров, настраивать время обзвона и пр.

Как и все решения IP-телефонии, автообзвон требует минимальных расходов на содержание и обслуживание, а его внедрение занимает минимум времени. Это одна из наиболее удобных услуг для компаний, которые работают с большим количеством клиентов.

преимущество автообзвона

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