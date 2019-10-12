преимущество автоматизированных систем

Важными достоинствами автоматизации считаются:

— очень высокая пропускная способность или продуктивность;

— увеличение качества или увеличение предсказуемости качества;

— очень высокая прочность и надежность (очередность и согласованность) процессов или продукта;

— очень высокая очередность вывода;

— снижение прямых расходов труда человека и затрат.

Нижеперечисленные методы постоянно применяются в целях увеличения продуктивности, качества и надежности:

— установка автоматизации операций в целях сокращения времени цикла;

— установка автоматики, где большая степень точности не потребуется;

— замена человека-оператора в задачах, которые связаны с тяжёлым физическим трудом или монотонной работой;

— замена людей в выполнении определенных задач в опасных средах (другими словами огонь, космос, вулканы, ядерные объекты, под водой, и т.д.);

— выполнение задач, которые находятся вне человеческих возможностей (размера, веса, скорости, выносливости и т.д.);

Улучшение экономичной ситуации

Автоматизация может сделать лучше экономику предприятия, общества или большую половину человечества. К примеру, если предприятие инвестирует в автоматизацию, то применение технологий возвращает издержки на вложения или, если государство или страна повышает собственный доход за счёт автоматизации, как, к примеру, Германия или Япония в 20-м веке. Если вас заинтересовали автоматизированные системы, переходите на сайт indusoft.com.ua.

Существенно уменьшает время операции и время обработки.

Высвобождает сотрудников на прочие роли.

Обеспечивает более большой уровень заданий в создании, развертывании, поддержании, управлении технологичными процессами, обслуживании и эксплуатации автоматическими процессами (к примеру, когда делается уголок перфорированный).

Главными минусами автоматизации считаются:

— угрозы безопасности / чувствительность: автоматическая система как правило имеет ограниченный уровень интеллекта, и, поэтому, более чувствительна к совершению ошибки за границами собственной непосредственной сферы знаний (к примеру, она, в основном, не в состоянии использовать правила простой логики в общих суждениях);

— непредсказуемые / большие расходы на разработку: стоимость исследований и разработка процесса автоматизации может превысить суммы экономии от нее;

— большая начальная цена: автоматизация нового продукта или производства, в основном, просит очень значительных вложений финансов если сравнивать с удельной стоимостью продукта, хотя стоимость автоматизации может быть распределена среди многих продуктов и со временем.

В промышленности где применяется обработка цель автоматизации сместилась в сторону достаточно широких вопросов, чем продуктивность, стоимость и время.