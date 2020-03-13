Преимущество аварийного открытия замков

Если например вы захотели установить крепкие железные двери с замком очень высокой секретности, вам обязательно в первую очередь необходимо узнать координаты специалистов, которые смогут выполнить аварийное открытие дверей. А если вас интересует аварийное открытие замков в Киеве и области, переходите на сайт https://zamok-assist.com.ua/.

Замок тоже может отказать

Изготовители дверей и замков берут во внимание желания собственных потребителей, благодаря этому всякий раз улучшают производственную технологию собственной продукции. В результате с конвейера сходят двери, которые сложно вскрыть – легче проломить стенку.

Современные двери из стали для помещений жилого фонда относятся к классу взломостойкости от 1-го до 6-го. Двери с классом взломостойкости от 7 до 13 – это сейфовые или банковские двери, и они не предназначаются для домов для жилья.

Замки тоже неодинаковы. Очень простые имеют первую стадию секретности, на их открытие нестандартными методами понадобится менее 5 минут. Благодаря этому такие замки устанавливают в двери, ведущие в помещения подсобки, где не хранятся дорогие вещи.

Замки самого высокой 6-й степени секретности устанавливают жильцы, которые хотят обеспечить самую большую безопасность в собственной квартире. На вскрытие такихзамков преступникам потребуется более получаса времени, благодаря этому грабители пытаются найти иные варианты проникновения в пространство помещения.

Но при потере ключей или заклинивании замка все меры предосторожности оборачиваются против владельцев. И если обыкновенную дверь можно открыть средствами находящимися под рукой, то для стальной с очень высокой взломостойкостью потребуется вызывать мастера с особенным оборудованием.

Плюсы мастера

Аварийное открытие замка руками специалиста имеет одно существенное преимущество – двери будут нанесены минимально потенциальные повреждения, а то и совсем обойдется без них.

Это реально потому, что профессионалы по аварийному открытию:

знают характерности устройства всех замков, всякий раз изучают новинки рынка;

обучаются аварийному вскрытию, изучают готовые методики открытия, создают новые;

имеют особенный инструмент, оборудование высокой технологии, которое делает работу легче;

располагают временем для действий, в то время как обыкновенному грабителю важнее скорость, а не аккуратность.

Если например вы захотели установить в собственной квартире дверь очень высокой взломостойкости, заблаговременно запишите контакты профессиональных мастеров «Единой службы аварийного открытия замков», чтобы в дальнейшем не попасть в малоприятную ситуацию.