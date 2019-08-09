преимущество аренды 1С

Много программ и автоматизированных систем направлено на то, что бы обеспечить производительную работу предприятия. Не исключением стала и сфера бухгалтерии, эффективное управление которой стало возможным за счёт внедрения систем такого типа как 1С. Автоматизация учета и отчетности позволила сделать меньше кол-во ошибок. Если вас интересует аренда 1С, обращайтесь на сайт https://arenda-it.ru/.

1С — это не просто программа для бухучёта, а комплекс систем, что дает возможность фиксировать все передвижения по предприятию. Этот продукт имеет в себе несколько отводов, который нужны для ведения того либо другого учета. Приобрести весь пакет не каждый сможет пользователь, однако даже и часть продукта обойдется в большую сумму.

Однако в век новейших технологий, остаться за бортом и вести учет по старинке или по средствам иных программ, абсолютно не нужно. Для того, что бы каждый бизнесмен мог эффектно вести собственный учет была разработана система online 1С. Подобная система собой представляет удаленный сервер на котором уже настроено ПО 1С. Получить доступ к данному серверу можно с любого устройства при помощи интернета. Самым распространенным пакетами к которым предоставляет online доступ считается:

1С предприятие;

1С Бухгалтерия;

1С Управление торговлей и др.

Что собой представляет аренда 1С

Аренда 1С собой представляет настроенную систему, что располагается на надежном оборудовании. Для пользователя создается учетная запись благодаря которой он как правило имеет доступ к данному серверу.

Постоянная работа обслуживания, оновление 1С, а еще резервное копирование обеспечивается системными администраторами сервера на котором размещено данное ПО. Что это означает? Вам не стоит заниматься техническими вопросами и поддерживать трудоспособность сервера. Всеми данными вопросами занимаются технические профессионалы. Вы же всегда имеете доступ к исправной и обновившейся программе 1С.

Преимущества работы в 1С online

Вы получаете постоянный доступ к программе. Нет привязки к конкретному компьютеру. Вы можете зайти в систему с любого компьютера применяя собственные данные для входа в систему.

Аренда 1С обходится намного дешевле, чем приобретение всего комплекса. Помимо прочего, вам не надо тратиться на программистов или коллектив, что смог бы настроить вам программу или установить оновление. Все это выполняет фирма, которая сдает вам 1С в аренду.

Резервное копирование данных происходит не зависимо от того нужно вам это либо нет. Если например вы забыли сделать резервную копию вам она сделает автоматично и в случае утери каких то данных, вы сумеете их реконструировать.

Вы можете применять исключительно те продукты 1С, которые вам нужны. Но одновременно, вы можете всегда увеличить спектр используемых программ.

Преимущества аренды 1С очень велики. И подводя итоги необходимо заявить, что online 1С дает возможность сэкономить средства, снижает расходы на штат сотрудников, а еще позволяет приступать к работе с программой уже через пару часов. Тогда как установка ПО на ваш компьютер способен занять два-три дня.