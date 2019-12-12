Преимущество антиквариата

Во времена СССР наши бабушки и дедушки ничего не выбрасывали. А если вас интересует скупка антиквариата, переходите на сайт https://mosskupka1.ru/. То, что можно отремонтировать, чинили, а то, что нельзя — прятали в дальний угол: вдруг пригодится? Благодаря данной привычке в большинстве квартир и сейчас можно найти старинную посуду, часы или мебель. Участь у подобных предметов в большинстве случаев удручающая: «немодные» тарелки отправляются в мусор, ветхие кресла — на дачу или в автогараж. А вдруг весь этот хлам из сундука бабушки — абсолютно не мусор, а старые вещи «цены немереной»? Попробуйте взглянуть на них новым взглядом!

Как разбираться в антиквариате

Эта тема особенно заинтересовала меня после нескольких проектов, в ходе которых мы с заказчиками выяснили историю отдельных вещей и пришли к поразительным открытиям. По этому я решила обобщить этот навык, проконсультировалась дополнительно с несколькими профессионалами по антиквариату и рассказываю собственные выводы в данном материале.

Что можно назвать антикварной вещью

Сначала попытаемся разобраться в терминах. Есть подобная шуточка, что антиквариат — это вещи, которые забыли выкинуть, перед тем как они подорожали. Но далеко не каждую вещь ставшая старой можно назвать антикварной — потребуется ряд признаков.

Возраст. Для России это 50 лет и более. Хотя, к примеру, в Америке возрастные рамки более строго: там к антикварным относят вещи, сделанные аж до 1830 года. Уникальные вещи, которым от 15 до пятидесяти лет — это винтаж.

Редкость. Чем меньше похожих предметов на рынке, тем выше они ценятся: к примеру, мебель в тематике сталинский ампир очень часто дороже предметов Девятнадцатого века — просто благодаря тому, что в то время хорошую мебель выпускали небольшими тиражами. Такие старинные предметы именуют раритетами; есть ещё уникумы — они есть в одном экземпляре.

Финансовая и духовная ценность. Некоторые старые вещи сделаны из дорогого материала: покрыты золотом или приукрашены ювелирными камнями. Допустим, у одного моего клиента оказалось кресло с барахолки, подлокотники которого были инкрустированы небольшими рубинами. Второй значимый нюанс — культурное значение: определенные вещи особо ценятся благодаря тому, что отражают предпочтения и направления времени. Вспомните коммунистический пропагандистский фарфор: эти предметы просто не могли бы появиться в иную эру.