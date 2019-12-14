Преимущества протезирования на имплантах

Плюсы протезов на имплантах

А дело все в том, что костная ткань нашей челюсти хранит собственный объем исключительно в случае, если она расположена под регулярной нагрузкой, которую обеспечивает настоящий зуб или титановый имплант. Традиционный протез касается исключительно с мягкими тканями, по этому костная ткань на данном участке атрофируется. Это грозит одновременно несколькими серьезными результатами, в числе которых — смещение ряда зубов и нарушение асимметрии лица. Конечно, есть ситуации, когда реконструировать жевательную функцию и эстетику можно лишь с помощью традиционных протезов, но если нет у вас противопоказаний к имплантации, настойчиво предлагаем обратиться собственно к данной методике.

Плюсы:

все протезы монтируются с опорой на импланты и не просят обточки здоровых зубов;

при хорошем уходе имплантаты служить могут всю жизнь, а детали протеза со временем можно заменить;

высокая изящность и практичность.

Виды протезов на имплантах

Протезы на имплантах бывают трех ключевых типов.

Коронки

Зубные коронки на имплантах – наиболее востребованный и красивый вид протезов, применяемых при дентальной имплантации. Применяются они везде: в жевательной и фронтальной зоне. Но, в случае отсутствия нескольких зубов подряд, если для задних зубов может быть замена в виде мостовидных протезов, то в области улыбки, в основном, лучше всего применять одиночные коронки.

Мостовидные протезы

Конструкции, замещающие фрагмент ряда зубов. При их помощи, в основном, возрождают 3 – 5 отсутствующих подряд зубов. В большинстве случаев ставится 2 – 3 имплантанта с коронками, между которыми находятся протезы, копирующие коронковую часть зуба. Это лучшее решение при отсутствии средств для установки огромного количества имплантатов или места для вживления титановых корней.

Полные протезы

Конструкции, моделирующие всю челюсть полностью. Полные протезы сделаны для замещения всех недостающих зубов на одной из челюстей. Используются если есть наличие у пациента адентии или зубов, не поддающихся терапевтическому излечению.

Если с первым типом конструкций все более-менее ясно, то полные протезы имеют несколько важных свойств. Во-первых, отличается именно материал: конструкция может быть сделана из акрила, нейлона или пластика. Любой материал имеет собственные маленькие детали и показания для использования. Более того, протезы для имплантации при полном отсутствии зубов имеют два самых разных типа крепления:

Балочный метод крепления. Все установленные импланты скрепливаются балкой, на которой имеются особые углубления для установки протеза;

Шаровидный метод крепления. Протез ставится на абатменты шарообразной формы, а фиксация протеза на импланты осуществляется при помощи мини-замочков.

