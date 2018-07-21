Преимущества перетяжки мебели

Многие слыхали о подобной услуге, как перетяжка мягкой мебели, а некоторые уже много раз ей пользовались. Диваны и кресла даже хорошего качества изнашуются через 7-10 лет, обивка приходит в негодность, начинают поскрипывать и другое. Кстати, если вам нужна перетяжка мебели в Киеве переходите на сайт kosair.com.ua. Профессиональная реставрация мебели способна в короткие сроки решить аналогичные проблемы. В данной заметке рассмотрим важные ее плюсы и то, какие операции могут делаться компаниями, оказывающими такие услуги.

Плюсы профессиональной перетяжки мягкой мебели

Если профессионалы на самом деле точно знают собственную работу, то после нее вы получаете совсем новое изделие, которое по собственным показателям не уступает ни в чем тому, которое вы приобретали семь или десять лет тому назад. Есть вероятность, что мебель станет очень хорошего качества, так как применялись новые технологии и материалы с большими показателями эксплуатации. Следует отметить следующие ключевые плюсы этой услуги:

Финансовая экономия. Итоговая цена обновившейся мебели на 30-50 процентов меньше, чем при ее покупке в салоне или заказе у изготовителей.

Профессиональная реставрация мебели предполагает не только замену обивки на новую, но и ремонт всех ее узлов и деталей, добавление поролона и других наполнителей. Это гарантирует самое высокое качество ваших диванов и кресел, которое можно сравнить с новыми изделиями.

Красивый внешний вид. Современные ткани для обивки выделяются не только красивым дизайном, но и имеют очень большую устойчивость к износу, если сравнивать с старыми моделями. Это гарантирует, что ваша мягкая мебель после изменения отслужит значительно дольше и сумеет подойти практически в любой дизайн.

Экономия времени. Компании, оказывающие услуги перетяжки, очень часто собственноручно отнимают и везут изделия на дом. Вам не понадобится искать грузовой транспорт, бегать по магазинам в поиске подходящих обивок и другое – вы в каталоге подберете подходящий для вас вариант тканей, а все другое сделают за вас.

На обитую тканью мебель после перетяжки очень часто ставится гарантия, благодаря этому вы можете не переживать, что она поломается сразу же после доставки. Диваны и кресла после ремонтных работ как правило служат намного длительнее, чем их предшественники. Подводя итоги всего сказанного выше делаем вывод, что профессиональная перетяжка – это вторая жизнь вашей мягкой мебели.