Преимущества кредитных займов

Известно, что МФО лояльны к собственным клиентам и предоставляют деньги фактически всем, без отказов и долгого ожидания ответа. А если вас интересуют займы на карту срочно без проверки, переходите на сайт eurocredit.ru. Однако есть и прочие положительные качества, которые мотивируют людей обращаться за деньгами собственно в такие компании:

Обслуживание по очень маленькому набору документов: для получения средств очень часто необходим только паспорт, а в определенных МФО проверка на идентичность и совсем просит лишь сканкопию.

Очень маленькие требования к получателю займа, сводящиеся к возрастному ограничению, наличию регистрации и гражданству. При этом во многих случаях кредит предоставляется даже при испортившейся КИ.

Оформление онлайн-сделки в самой разной точке страны, в том числе в удалённых населенных пунктах. Необходимо иметь на руках паспорт и ПК с выходом в Сеть.

Очень быстрое получение средств предпочтительным для клиента способом.

Возможность заплатить долг до недавнего времени времени или увеличить срок.

Наличие грейс-периода.

Компаний, сочетающих в себе все плюсы подобных услуг чуть-чуть, но получатели кредита всегда могут отыскать МФО, подходящую им по размерам отсроченного платежа, возрастному ограничению или способу выдачи.

Минусы микрофинансирования

Основным минусом услуг МФО считается очень высокая переплата по кредиту. Примерно получателю займа начисляют около 2% в день от всей суммы, годовая процентная ставка приближена к 730%, что больше в несколько раз, чем банковские продукты под 15 – 25%. Эти сведения не затрагивают редких предложений микрофинансирования под гарантию или на большой срок, в данном варианте процент может уменьниться до 0,24 – 0,16% в день или 87,6 – 58,4% в течении года.

Второй минус субъективен – компактные размеры кредитов. Есть МФО, предлагающие взять до 1 млн и выплачивать его один или 2 года, но значительная часть компаний нечасто предоставляют более 15 – 20 тыс. рублей.

Кредитные сроки соизмеримы с доступным лимитом, маленькие микрозаймы до 20 тыс. рублей нужно будет вернуть в течение 2 – 4 недель. Часто компании предоставляют возможность увеличить срок договора, но в самом разном случае нужно заплатить проценты и изредка – дополнительную комиссию.

Законы, регулирующие деятельность МФО

Действие МФО изменяет государство и Банк России. Выдача «кредитов до зарплаты» изготавливается на основании принятых законов или внесенных поправок. Основными пунктами из них можно отметить все моменты, которые связаны с начислением процентов, штрафов и просроченных выплат.

В 2017 году в силу вступил закон, выверяющий размер начисленных процентов по договорам потребительских микрокредитов, оформленных на период до 12 месяцев. Процентная сумма не может быть больше главный долг более чем втрое. Действие закона не распространяется на штрафы и пени. Также государство ограничило начисление процентов на сумму просроченного долга – она не может быть больше двукратного размера фактической задолженности (N 230-ФЗ от 03.07.2016).

Положение законодательства 353-ФЗ «О кредите на неотложные нужды (займе)» четко уменьшает размер начисляемых финансовых санкций: 20% в год или 0,1% в день (ст. 5 п. 21).

Если не оплачивать долг в течение 60 календарных дней, МФО имеет право «настойчиво попросить» полностью рассчитаться по кредиту в срок не менее месяца. Также дело может быть передано на рассмотрение в суд. Если решение принято в пользу залогодержателя, долг получатель кредита будет выплачивать через судебных приставов.

Не считая перечисленного что уже перечислено, конфликтная ситуация с клиентом отображается в заемном досье и сберегается в бюро кредитных историй. В последующем это может с большой вероятностью служить основанием для отказа в получении средств не только в МФО, но и в финансово-кредитном учреждении.