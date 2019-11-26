Преимущества эвакуатора на дороге

Помощь на дороге может понадобится практически в любое время. В основном, не приятные моменты случаются внезапно, а их удаление просит решительных и своевременных мер. Благодаря этому наше предприятие предлагает постоянный выезд эвакуатора в любую точку города и находящегося поблизости района. Также мы выполняем дальние перевозки автотранспортного средства, оказываем услугу «попутный эвакуатор». При предварительном заказе предоставляем скидку от 10 до 30%, более хорошие цены учтены и для частых клиентов.

Благодаря своевременному реагированию на заявку, эвакуатор будет в указанном месте в течение 20 минут. В большинстве случаев такие большие показатели достигаются благодаря рассредоточению нашей специальной техники во всех населенных пунктах района и большому автомобильному парку, что дает возможность направлять эвакуаторы сразу в несколько точек. Наше предприятие делает эвакуацию легковых, грузовых и остальных типов автомобилей (включая сельхозтехнику, большие авто и так дальше).

Как заказать эвакуатор?

Если даже машина новая или с небольшим пробегом, лучше всегда иметь рядом телефонный номер нашей службы эвакуации автомобилей. Это даст возможность без промедлений приступать к решению проблемы во время непредсказуемых обстоятельств на дороге, от них не застрахован никто.

Чтобы вызвать наш эвакуатор, нужно только позвонить по указанному телефонному номеру либо заполнить форму на ресурсе. Последний способ лучше подходит для предварительного заказа, потому как в проблемных ситуациях нечасто обеспечивается доступ к интернету. Нашим клиентам не обязательно знать, какой собственно вид специальной техники требуется, достаточно дать ответ на вопросы оператора, и необходимый эвакуатор будет найден по результатам беседы.

От чего обуславливается стоимость на вызов эвакуатора?

Расценки на наши услуги указаны в прайс-листе, впрочем носят ознакомительный характер, потому как зависят от большого количества самых разных факторов. На финальную цену эвакуации транспортного средствами силами нашего предприятия оказывают влияние:

дальность движения (километраж);

класс ТС (легковое, грузовое, грузопассажирское и так дальше);

характер неполадки;

условий подъезда к эвакуируемому средству;

кол-во и вид примененной в эвакуации техники.

Так или по другому, стоимость наших услуг не будет малоприятным подарком для заказчика, потому как подготовительная сумма озвучивается согласно итогам разговора по телефону с нашим диспетчером. Итоговая цена может несущественно различаться, потому как определенные моменты становятся понятными исключительно на месте события.