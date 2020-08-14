Преимущества биткоина

Рынок криптовалют растет в геометрической прогрессии, привлекая внимание инвесторов со всего мира. Инвестирование в проекты Биткойн — это возможность увеличить капитал, но риск потери капитала высок. Поэтому выбор всех вариантов инвестирования — это ответственность. Чтобы купить биткоин вы можете воспользоваться надежной биржей yobit.

Инвестируйте в биткойн

Обратим внимание на основные преимущества инвестирования:

Биткойн — это децентрализованная валюта, что означает, что на нее не действуют ограничения или контроль какого-либо банка в мире. Поэтому процент транзакций с ним официально не определен и поэтому не может быть отменен. Однако комиссию собирает кошелек и биржа, а ее размер устанавливается кошельком и биржей.

Очень анонимный. Инвестирование в биткойн означает полную конфиденциальность, которую не могут обеспечить другие варианты инвестирования. Единственная информация, доступная третьей стороне, — это номер кошелька. При регистрации данные владельца отображаться не будут.

Количество ограничено. По мнению экспертов, после добычи последней единицы криптовалюты ее цена вырастет. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли инвестировать в биткойны, то вы определенно можете — да! И чем скорее, тем лучше.