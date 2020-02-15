Похоже, весь мир хочет обладать молодостью кореянок и корейской косметикой

Корейский рынок красоты входит в десятку крупнейших мировых рынков красоты. Корея — одна из немногих стран, косметика которой считается «функциональной косметикой». Корейские косметические средства, упакованные в яркие цвета и украшенные героями мультфильмов, слишком милые, чтобы их игнорировать.

Также эти косметические средства приносят пользу для здоровья, поэтому корейская косметика, купить которую сегодня можно во многих интернет магазинах и аптеках, становится все более популярной во всем мире.

Корейский рынок красоты входит в десятку лучших в мире. Только средства по уходу за кожей лица, которые можно в широком ассортименте увидеть на сайте магазина «Кореан бюти», составляют половину от общей доли рынка.

Корея является одной из немногих стран с «функциональной косметикой». Многих зацепляет этикетка, разрешенная Корейским управлением по контролю за продуктами и лекарствами для защиты от морщин, повышения эластичности, высвечивания пигмента и солнцезащитных свойств. Это стимулировало магазин корейской косметики к проведению дополнительных исследований для продажи более качественных продуктов.

В корейской косметике часто используют алоэ вместо воды для интенсивного питания, применяя «резиновые маски» — вместо бумажных масок для лица. Это помогает для лучшего усвоения питательных веществ и ферментированных растительных веществ, для более эффективного впитывания в кожу.

Ферментированные растительные вещества содержат микроорганизмы, которые выделяют ферменты, полезные для кожи, объясняют профессиональные дерматологи Кореи. Ферментация помогает коже лучше усваивать продукт благодаря меньшим молекулярным размерам, а также уменьшает раздражение кожи, поскольку процесс ферментации нейтрализует потенциально токсичные вещества.

Еще один пример инноваций — сочетание косметического бальзамного крема BB cream с компактной воздушной подушкой. Хотя эти кремы были созданы в Германии, корейские компании популяризировали слияние основ, увлажняющего крема, омолаживающего крема, отбеливающего средства и солнцезащитного крема в одном продукте.

Многие из корейских продуктов выглядят «по-детски» как «космецевтики», сочетая косметику и терапию с такими натуральными ингредиентами, как традиционные корейские травы и растительные экстракты. Слизь улитки также была популярным компонентом во многих корейских косметических продуктах, потому что она, как сообщается, улучшает недостатки кожи, такие как шрамы, морщины и прыщи.