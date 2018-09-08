Портретная съемка кардинально отличается от всех других видов Фотоснимки. Чтобы вы осилили и этот формат, собрали для вас 6 правил портретной съемки для начинающих, которые не дадут сделать очень частые ошибки. Если вас интересует портретная фотосъемка переходите на сайт photocinema.ru.

1. Техника

Для съемки портретов подходит любая камера. Преимущество зеркальной камеры — своевременное реагирование на команды, смена оптики, которая дает возможность варьировать режимы фотосъёмки, возможность снимать в ручном модусе, а это означает, что у вас появляется много возможности для решения ваших эстетических задач и возможность снимать в не простых условиях (к примеру, в темных помещениях).

Хорошие портреты можно снимать и небольшими камерами. Но идеально, если ваш компакт будет владеть зумом (чем длиннее, тем лучше – фон больше размоится, пропорции лица будут лучше).

Для зеркальных камер лучше всего применять объективы с фокусным расстоянием 50-80 мм ( в большинстве случаев до 135 мм). С фокусным расстоянием меньше 50 см, вы получите искаженные пропорции модели. При съемке портрета предпочтение нужно отдать портретным объективам с мягко рисующей оптикой.

Мягко рисующая оптика дает возможность спрятать проблемные участки кожи и концентрирует внимание на основных элементах портрета (глаза, рот, лоб), даёт чувство объема за счёт плавных спадов резкости от главного к менее важному.

Для выравнивания яркостей в кадре и подсветки теней порой нужно применить вспышку или отражатель.

2. Настройки

Портреты, в основном, снимают с небольшой глубиной резкости. Небольшая глубина резкости значит — открытая диафрагма, т.е. малые значения диафрагмы (лучше от ориентировочно f 2.8). Если вы фотографируете компактом, снимайте при высоком положении зума.

Что это даст? Объект съемки будет резким, а задний фон размоится. Нельза забывать о расстоянии, на котором вы снимаете и про то, что от этого расстояния зависит глубина резкости. Естественно, в зависимости от ваших эстетических задач, но в традиционном портрете должны быть в резкости глаза и неплохо бы остальная часть лица портретируемого. Если вы снимаете двух или группу людей и вы желаете, чтобы вся группа была в резкости, вам необходимо закрывать диафрагму (f 8 — f 11 и больше).

Выдержка при съемке портретов не обязана быть через чур длинной. Люди долго не могут не шевелиться и не дышать. Если выдержки будут через чур длинными, Фотоснимки будут не резкими. Более того, продолжительные выдержки вызывают напряженнность у снимающегося. На коротких выдержках вы фиксируете момент и в резкости оказывается все, что было задумано (глаза, …). Тем более это касается детей, которые не могут спокойно сидеть на одном месте. Чем короче выдержка, тем больше шансов, что вы получите внезапный снимок. Мы уже писали, что детей лучше снимать на выдержках не длиннее 1/250 с, для взрослых можно применять более длинные выдержки. Важно, чтобы у вас хватало света для съемки. Приемлемо снимать на улице или дома рядом с окном.

Постарайтесь не подымать ИСО. Если есть возможность снимайте с ИСО 100.

Фокус в традиционном портрете обязан быть на глазах (не на носу, не на лбу или где нибудь еще). Прекраснее всего перевести камеру в режим ручного подбора точки фокусировки и подобрать ту точку, которая проникает на глаза модели.