Матеріал для теплоізоляції — полістирол спінений, в побуті в більшості випадків іменується спіненим полімером, сьогодні знайшов дуже велике поширення під час будівництва та ремонту приміщень житлового та господарського назначенія.Якщо порівнювати з іншими утеплювачами, ці різні варіанти полістиролу спіненого мають ряд значних переваг, хоча і їм характерні деякі мінуси. Виробнича технологія полістиролу спіненого передбачає вспенивание полімерного матеріалу — полістиролу газоподібним пентаном — низкокипящей рідиною з групи вуглеводнів. А якщо вас цікавить пінополістирол, переходите на сайт https://zhytomyr.kub.in.ua/uteplyuvach/pinopolistyrol/.

Якщо розглядати структуру спіненого полімеру, то частка твердої речовини в його обсязі не перевищує 2,0%, а 98,0% — порожнечі, що представляють маленькі полістирольні камери, всередині яких укладено повітря. Найближчим «родичем» цього традиційного спіненого полімеру вважається екструдований полістирол, який отримують шляхом екструдування полістиролу спіненого. Сьогодні, дані матеріали дуже часто плутають. Хоча обидва вони мають приблизно однакові фізико-механічні характеристики і рівні показники теплоізоляції, екструдований полістирол, не звертаючи уваги на його дуже велику ціну, в більшості випадків застосовувати краще.

Ключові характеристики

провідність тепла має невисокі показники (екструдер має таку провідність тепла, як і інші види полістиролу спіненого, але варто екструдер дорожче)

довговічність (до 60 років не втрачає параметрів, коли змінюється температура з -40 до +40 ° С протягом року)

водостійкість

в ньому не виникає середовище, сприятливе для розвитку цвілі і тому аналогічної «життя» (може з’являтися лише на стикового поверхні, наприклад, дерева)

найменша шкідливість (дозволено використовувати його в харчовій промисловості (упаковка));

невелика вага

ізоляція від шуму (товщина 3 см дає можливість зробити менше шум до 25 дБ)

стійкість до вогню (про неї можна говорити лише, коли йдеться про вогнестійких сортах; також необхідно мати на увазі, що під час виготовлення вогнестійких видів застосовують пристойну кількість вуглекислого газу і якщо конкретно йде процес горіння, то і виділення цього газу буде побільше і він буде горіти, хоча температура загоряння у нього і висока +490 ° С)

паронепроницаемость (подібна до дерева, такого як дуб)

надійність при розтяжці становить не менше 20 МПа

стійкість до дії спиртів і ефірів, але легко руйнуватися при впливі на нього розчинників

не витримує ультрафіолету (при використанні плит їх необхідно покривати захисним складом грунтовки шаром і пофарбувати)

Полістирол спінений неправильно називають в побуті спіненим полімером. Розглянемо головні відмінності характеристик:

впитися воду і пари

візуально їх можна разпознать (має однорідну структуру, а у спіненого полімеру є великі гранули)

щільність більше, ніж у спіненого полімеру

механічна надійність

Вся правда про нешкідливість, негорючості і боргом часу служби

Полістирол здатний служити кілька років, не втрачаючи своїх властивостей — перевірки показали, що його можна неодноразово розморожувати і заморожувати, і якість матеріалу при цьому не страждає. Цей матеріал не горить, так як в його склад входять спеціалізовані речовини — антипірени. Це все здається абсолютно правильним і визнаним, але лише з першого погляду. Існує кілька невидимих ​​моментів. Про них ми поговоримо далі.

На жаль, на повітрі полістирол спінений окислюється. Причому спінений полістирол спінений, що має більш рихлу структуру, більш схильний до даної дії. Екструзійний матеріал окислюється дуже повільно, але і його чекає та ж доля. Тільки що укладений полістирол спінений ще і стирол виділяє, так як повна полімеризація матеріалу неможлива на стадії виробництва. А поки полімеризація НЕ буде закінчена, виділення стиролу не закінчиться.

Виробники намагаються оскаржити інформацію про шкідливість полістиролу спіненого. Вони говорять, що їх продукція менш шкідлива, якщо порівнювати з деревом. Мається на увазі виділення деревом шкідливих речовин при загорянні. Дійсно, при загорянні полістиролу спіненого утворюється двоокис вуглецю, окис вуглецю і кіптява. Однак якщо полістирол спінений підігріти до температури, що перевищує 80 градусів, то відбувається виділення парів шкідливих речовин. У них містяться пари: стиролу, толуолу, етилбензолу, бензолу і оксиду вуглецю.