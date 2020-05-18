Полезная и питательная картошка

Картошка обладает высокими питательными качествами, Этот овощ известен нам с давних пор. Практически у любой семьи в доме можно отыскать мешок картошки, так как из нее можно не прилагая больших усилий приготовить много блюд. У картошки приятный вкус, который любит много людей. Очень популярна картошка фри. Этот овощ называют еще «земляное яблоко». Родиной картошки считается Чили. Первый раз индейцы попробовали ее около 14 000 лет тому назад. В Россию картошка попала из Голландии, привез ее в семнадцатом веке Петр I. Но чтобы полностью оценить вкус и полезность картошки ее необходимо уметь правильно подбирать. Кстати, купить картофель с доставкой можно на сайте vkusdostavka.ru.

В картошке содержится значительное количество белков и углеводов, и еще много витаминов, которые хорошо помогают здоровью человека. В этом овоще вы сможете найти более 20 минеральных элементов, например, как магний, фосфор, кальций, калий и железо. Содержания калия в картошке приблизительно в 4 раза больше, чем даже в апельсине. Данный минерал помогает организму очищаться от токсинов и шлаков, также он требуется для предупреждения сердечно-сосудистых болезней, целлюлита и атеросклероза. В день человеку нужно от 1,5 до 2 г данного минерала. В картофеле содержится много клетчатки, которая выводит излишек холестерина.

Чтобы максимально сберечь все витамины и микроэлементы в картошке ее кожуру необходимо обрезать как можно тоньше. Лучше делать картошку в мундире. Витамины, которые содержатся в этом овоще, водорастворимы, благодаря этому попытайтесь отваривать картошку в небольшом количестве жидкости, также не следует держать очищенную картошку в водной массе. Не нужно бросать ее в кипяток, так как крахмал заварится, и ваше блюдо станет напоминать клейстер. Кол-во витаминов ощутимо уменьшается, когда вы разрезаете овощ на части во время готовки. Если вы совершите агрессивную термообработку, тогда полезных веществ в картошке почти не останется. Благодаря этому этим овощем лучше питаться в запеченном виде.

Есть очень много сортов картофеля, но не зависимо от этого подбирая овощ, вы обязаны знать, что он обязан быть уплотненным и твёрдым. Никаких хороших свойств не содержит мягкий, сморщенный, покрыт налетом белого цвета или проросший картофель. Быстрее всего, он длительное время пролежал на складе, где потерял все витамины и минералы. Не необходимо покупать овощ с зеленым окрасом или ростками, так как это значит, что картошка хранилась на свету, благодаря чему в ней повысилось содержание соланина. А это вещество в избытке может вызвать отравление. Спелость картофеля можно определить по его шкурке. Она обязана быть очень ровной и гладкой, а при очистке легко сниматься. Не давайте молодой картошке длительное время лежать, так как имеющейся в ней витамин С недолговечный. Более всего питательных веществ содержится в небольшой и средней картошке. Если овощ чистый в экологическом плане, тогда при разрыве кожуры раздастся отличительный треск. В картошке, которая кажется мокрой и сочащейся, значительное количество нитратов.

Картофель с высоким содержанием крахмала прекрасно подойдет для приготовления пюре или запекания его в духовке. Подобными являются среднеспелые и среднепоздние сорта. Для варки, приготовления салатов и супов подходит восковой картофель, содержащий малое число крахмала. Это ранние и среднеранние сорта.

Картошку неплохо бы хранить в темноте, так как на свету она позеленеет и утратит собственную питательную ценность. Место содержания должно быть прохладным и сухим. Температура должна быть 7-10 °С. В тепле овощ будет прорастать. Держать картофель необходимо в бумажном или тканевом мешке, так как в пакете из полиэтилена он сгниет.