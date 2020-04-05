Подвесной унитаз

Вы украшаете ванную комнату и ищете вешалку для подвешивания туалетного оборудования?

Или, может быть, вы занимаетесь установкой, и вам нужна рама, которую можно легко и быстро установить без использования специальных инструментов? Мы дадим Вам советы, как найти хорошую настенную монтажную раму.

В ванной комнате важнее всего комфорт и функциональность. Они ценятся во время последующего ежедневного использования ванной комнаты. Поэтому стоит выбирать практичные и надежные решения. К ним относятся настенные монтажные рамы AQUA от Cersanit. Современные технологии их производства гарантируют, что мы выбираем надежный, прочный и долговечный продукт, который будет работать без проблем в течение многих лет. Это чрезвычайно важно в случае устройств, встроенных в стену. а если вам нужна профессиональная установка инсталляции Geberit вам всегда помогут на нашем сайте.

Устанавливаемые заподлицо рамы позволяют скрыть необходимые монтажные соединения, а благодаря многочисленным функциональным решениям их можно легко и быстро установить в любом помещении.

специализированная стойка скрытого монтажа

Каждая ванная комната уникальна. В разнообразном ассортименте монтажных стоек AQUA для настенной установки легко найти подходящую модель, подходящую для различных размеров и форм помещения. Предложение включает в себя рамы: очень мелкие, узкие, низкие, с возможностью установки в углу помещения, предназначенные для установки в кирпичную стену. Выбор правильного типа рамы позволит установить ее оптимальным образом, сэкономить место в ванной комнате и эстетично оформить пространство. Это также большое удобство для архитекторов, которые планируют обустройство своих ванных комнат и представляют различные варианты обустройства инвесторам. Особенно, если помещение маленькое или имеет неправильную форму.

Рамка, которая вписывается в любую ванную комнату

В маленькой ванной комнате важно хорошо использовать каждый сантиметр имеющегося пространства. Если вы не можете найти места для стандартной рамы, которая обычно имеет ширину около 50 см, регулировку по высоте от 114 до 134 и глубину установки около десятка или около сантиметров, стоит ознакомиться с ассортиментом рам с менее типичными размерами.