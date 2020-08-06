Почему стоит выбрать теплое остекление балкона

Остекление балкона ставит перед выбором – теплое пространство с большими затратами на стеклопакеты, или холодная комната с экономией бюджета. Многое зависит от назначения, которое возлагается на дополнительные полезные метры. Если в планах организовать рабочий кабинет, игровую комнату, или оранжерею и пользоваться ими круглый год, то выбирают теплое остекление балкона, цена которого немного выше холодного.

В чем отличие от других видов остекления

Принципиальная разница между теплым и холодным остеклением – первое поддерживает комфортную температуру для проживания. Такой эффект создают балконные сооружения из ПВХ, изолирующие пространство от улицы, снижая потери тепла. В итоге получается полноценная жилая комната с изоляцией от воздействий извне – влаги, пыли, ветра, шума, холода.

Традиционные приемы с использованием стеклопакетов постепенно уступают место вариантам без этой конструкции. После установки многокамерных рам на профиль из алюминия их утепляют по периметру. Для решения задачи по предотвращению теплопотерь разработан многокамерный алюминиевый профиль.

Теплое остекление алюминиевым профилем проводится в случаях, когда технические параметры не позволяют использовать профиль ПВХ. Это относится к старым зданиям, неспособным выдерживать большие нагрузки под тяжестью пластика. Остеклить балкон и свести вероятность обрушения навесных плит к нулю позволяют предварительные замеры, расчеты и принятое специалистами решение об устойчивости опоры.

Преимущества теплого остекления

Стоимость включает расходы на материал, монтаж, остекляемую площадь, дополнительные работы по утеплению. Можно поставить привычные пластиковые пакеты или применить теплое алюминиевое остекление. За оба варианта выступят их достоинства:

Улучшится шумоизоляция в квартире.

Лоджия станет дополнительным тепловым барьерам, и ваш дом получит новое помещение.

Отсутствие конденсата на окнах, что защитит от образования грибка.

Возможность установки поворотных или раздвижных створок с разным числом камер.

Герметичность, высокая теплоизоляция в сочетании с отделкой под ключ – утеплении всего балконного пространства.

Рамы из алюминия придают легкость. Изделия из него проще перевозить и монтировать, они оказывают меньшую нагрузку.

За остеклением в ОкСервис

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