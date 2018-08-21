Плитка ПВХ для отделки стен в ванной комнате

Современные технологии позволяют сделать качественный ремонт относительно небольшими финансовыми затратами.

Один из самых демократичных видов отделки стен в ванной комнате — это отделка плитками из поливинилхлорида (ПВХ).

Обшитая ими поверхность выглядит привлекательно и аккуратно, а многообразие расцветок и фактур позволяет подобрать вариант для любого интерьера.

Особенности плитки

Плиты из ПВХ представляют собой продолговатые пластиковые панели с внутренней перфорацией и нанесенным на лицевой стороне ламинированием. Рисунок на лицевой стороне бывает очень разнообразным, а последние модные модели носят 3D изображения или фотопечать. Кроме рисунка лицевая сторона может быть с имитацией различных фактур — дерева, кафеля, мрамора и др.

Главное преимущество плит ПВХ — влагостойкость. Благодаря ему они становятся достойной заменой кафельной плитке.

В новостройках, где в первые годы ожидается усадка дома и возможно деформирование стен, такую отделку можно рассматривать в качестве временного варианта.

Монтаж такого материала достаточно прост и с ним справится любой начинающий умелец. Отделанную поверхность легко мыть, она не пропускают влагу, в ней легко просверлить отверстия для коммуникаций и установки аксессуаров.

Монтаж плит ПВХ не требует специальной подготовки поверхности стен при удовлетворительном состоянии штукатурки.

По использованию плиты ПВХ могут быть для внешнего использования (сайдинг) или для внутреннего (стеновые панели). Для сайдинга предусмотрена большая устойчивость к атмосферному воздействию, механическому повреждению и ультрафиолетовому излучению.

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Преимущества и недостатки

Кроме невысокой стоимости, плиты ПВХ обладают еще целым рядом преимуществ:

влагостойкость;

противостояние появлению грибков и плесени;

легкий вес;

простота монтажа;

для монтажа не требуется подготовка поверхности;

возможность скрыть недостатки основания и коммуникации;

широкие декоративные возможности;

экологичность.

Плитка ПВХ не только проста в установке, но и легко демонтируется при необходимости. Ее легко сверлить для установки светильников, полотенцесушителей, крючков, других аксессуаров.

Внешний вид плит позволяет соединить разные фактуры и создать дизайнерские решения, которые невозможны при использовании натуральных материалов.

Отдельные поврежденные участки можно заменить без ущерба для остальной площади. Существенный их плюс – это идеальная геометрия, поэтому для установки не требуется никаких специальных инструментов.

Отделка плиткой ПВХ позволяет оставить открытым доступ к коммуникациям и техническим конструкциям. Кроме стен их используют и для отделки полов и потолков. Навесные конструкции позволяют спрятать коммуникации, провода и пр.

К недостаткам можно отнести тот факт, что при неправильной установке изделий и нарушению герметичности велика вероятность образования грибка и плесени. Пи установке они отнимают пространство на 4-5 см с каждой стороны, что немаловажно в малогабаритных ванных комнатах.

Как выбрать?

Качество ПВХ плиток определяется наличием ребер жесткости — чем их больше, тем больше прочность изделия. Поэтому для качественного выбора следует обратить внимание на этот показатель.

Ребра жесткости должны быть без каких-либо повреждений, деформаций или других дефектов.

Выбирать плиты нужно из одной партии, во избежание расхождения по насыщенности цвета, фактуре, оттенкам.

Чтобы не было перерасхода материала, при монтаже нужно соотнести площадь обшивки материалом и размеры изделий, и рассчитать правильный вариант.

При покупке нужно попробовать соединить два изделия между собой. Стык должен быть четким, без извилин и деформаций. Он должен быть почти незаметным.

Высокая цена при выборе изделий из ПВХ не всегда свидетельствует о высоком качестве.

При выборе нужно учесть габариты ванной комнаты и продумать дизайн – светлые оттенки смогут придать объемности небольшому помещению.

Приобретая ПВХ плитку, нужно брать ее с запасом, так как для установки по углам ее приходится обрезывать.

Рекомендации по установке