Какой материал считается прекрасным для кровли? Самый настоящий, испытанный материал для кровли — древесина. Он настоящий, благодаря этому к нему необходимо бережно относиться во время монтажных работ. Не нужно перегружать доски гвоздками, чтобы они не потрескались. Кстати, если вам нужны пиломатериалы переходите сюда.

Наиболее распространенным материалом для строительства крыши дома считается древесина, так как данный материал настоящий, крепкий, надежный.

Породы применяемые для кровли: сосна, ель и лиственница, они имеют важное свойство — надёжность. И в то же время такая древесина легка в отделке, мягкая, и имеет чуть-чуть сучков. Какие есть сорта? Хвойные породы дерева разделяют на пять сортов. От ноля до четырех (экстра). Сост древесины определяется наличием недостатков например, как трещины, сучки, синева и пятна. Пиломатериал не обязан иметь очень большого количества недостатков. Они могут уменьшить его надёжность. Детали конструкции стропил крыши, такие, как затяжки, делают из первосортной древесины. Ноги и стойки системы стропил производят из первого и второго сорта дерева. Подкосы и другие детали, которые не понесут высоких нагрузок, из древесины третьего сорта.

Виды древесины, применяемой в строительстве крыши.

Есть еще брус из клееной древесины. Некоторые заместо деревянного массива применяют брус из клееной древесины, из-за того что он имеет большую прочность и не подвергается деформации. Минус цена его в 2-3 раза дороже, чем массив. Его применяют, когда конструкции крыши нужна очень высокая устойчивость. Еще встречаются детали, склеенные из кусков древесины третьего сорта. Они совсем не уступают по своей прочности древесным массивам первого сорта.

Порой попадаются новые доски на которых много черно-синих пятен. Так происходит из-за неправильного хранения или транспортировки. Пиломатериал из-за отсутствия чистого воздуха просто «задыхается». В действительности, эти пятна (синева) не оказывает влияние ни на что. Качество доски и ее последующая работа не изменятся, так как это не гниль, а исключительно эстетический момент.

Обращаем свое внимание на хранение доски на строительной площадке. Доски в большинстве случаев производят из не так давно распиленных деревьев. Пиломатериал не сушат, а сразу отсылают на продажу. Часто проникают к покупателям даже сырые доски.

Если оставить такие мокрые доски на солнечных лучах, то из получаются загогулины потерянной формы. Все доски необходимо класть в штабеля на прокладки между слоями. В жару закрыть их от попадания прямых солнечных лучей.

Следует обработать поломатериал специализированными антисептическими средствами (фунгицидными, интесикцидными) и необходимыми средствами для предостережения предпологаемого загорания (огнебиозащита). Способов нанесения много, самые популярные краскрпульт и валик. Это нужно выполнить до монтажа, заблаговременно.

Подбираем древесину

В общей смете конструкция из дерева занимает большую часть. Подходим к выбору древесины для крыши с большим вниманием. Дерево для крыши реализуется в виде готовых конструкций стропил, в резаном виде по количеству досок в метрах кубических. Не берем в расчет, сколько отмечено в проекте и приобретаем на 10% больше. Поскольку в проекте не берутся во внимание материалы для подрезок и отходов. Необходимо также предусматривать влажность дерева не больше, должна быть не больше 15-20 %. Первый класс не больше 12%. Помним, что неверно приготовленный материал может привести к разрушениям.

При приобретении заранее нарезанного поломатериала, будет возможность уменьшить кол-во отходов. Уменьшится и время работ. Плотник будет обязан только объединить необходимые детали для устройства крыши. Однако для этого необходимо знать точное кол-во всех компонентов и иметь все обмеры. Приобретая готовые конструкции, убыстряется время монтажа крыши до 1-3 дней. Для стропильных систем прекраснее всего подойдут доски из сосны с сечением 50 на 150 мм. А для подшивки короба и для сплошной обрешетки (если необходима) в большинстве случаев применяют «дюймовку» — это доски с толщиной примерно 25 мм. Ширина, в основном, особого значения не имеет.