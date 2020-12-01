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Первая помощь при укусе насекомых

Дек 01, 2020В миреКомментарии к записи Первая помощь при укусе насекомых отключены

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Летом возможны укусы осы, пчел, трутня, шмеля, что сделать первым делом? При укусах перепончатокрылых насекомых появляются токсические аллергии общего или местного характера.

При здешних реакциях от укуса пчел и остальных насекомых возникает боль, зуд, жжение, отек и краснота на месте укуса. При укусе пчелы первым делом необходимо очень осторожно, чтобы не раздавить мешочек с ядом, удалить жало. Можно воспользоваться пинцетом. Потом ранку смажем перекисью водорода и приложим грелку со льдом или холодной водичкой. А если вас интересует как уберечься от пищевой моли, рекомендуем почитать эту статью https://www.pro-dezservice.ru/pishhevaya-mol

Токсические реакции на укус насекомых появляются при одновременном укусе более пяти пчел. Районная реакция на укус пчелы сопровождается токсической реакцией в виде увеличения температуры тела, боли головы, судорог и рвоты. При токсической реакции следует также достать жало и обработать ранку, а еще принять сердечные капли и вызывать скорую помощь.

Аллергиям на укусы пчел и остальных перепончатокрылых насекомых предрасположены около 2-ух процентов людей. Тяжесть аллергии от укуса насекомых может быть самой разной степени. При этом сразу же после укуса начинает покалывать кожу на руках, лице, голове, а также в области языка. После покалывания покровы кожи начинает жечь, жар переходит вовнутрь тела, возникает и увеличивается общая слабость, немеют конечности. Может возникнуть тошнота и рвота. Возникает отек лица, ушей, также отекает язык и гортань, что весьма и весьма опасно.

Аллергическая реакция от укуса пчелы и остальных насекомых может перерасти в анафилактический шок. При анафилактическом шоке человек теряет сознание, может остановиться сердце и закончится дыхание. Спасти человеческая жизнь в подобном случае может лишь вовремя оказанная медпомощь. При аллергические реакции на укус пчелы следует немедленно удалить жало, вымыть ранку перекисью водорода, приложить холод. Вовнутрь при аллергические реакции следует принять кордиамин, а еще антигистаминную таблетку на выбор – димедрол, тавегил, супрастин.

При остановке дыхания и сердца начинайте делать искусственное дыхание и продолжайте его до приезда докторов скорой помощи.

Острая районная реакция от укуса насекомых также требует вызова скорой помощи, лучше подстраховаться, чем получить осложнение.

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