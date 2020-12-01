Первая помощь при укусе насекомых

Летом возможны укусы осы, пчел, трутня, шмеля, что сделать первым делом? При укусах перепончатокрылых насекомых появляются токсические аллергии общего или местного характера.

При здешних реакциях от укуса пчел и остальных насекомых возникает боль, зуд, жжение, отек и краснота на месте укуса. При укусе пчелы первым делом необходимо очень осторожно, чтобы не раздавить мешочек с ядом, удалить жало. Можно воспользоваться пинцетом. Потом ранку смажем перекисью водорода и приложим грелку со льдом или холодной водичкой. А если вас интересует как уберечься от пищевой моли, рекомендуем почитать эту статью https://www.pro-dezservice.ru/pishhevaya-mol

Токсические реакции на укус насекомых появляются при одновременном укусе более пяти пчел. Районная реакция на укус пчелы сопровождается токсической реакцией в виде увеличения температуры тела, боли головы, судорог и рвоты. При токсической реакции следует также достать жало и обработать ранку, а еще принять сердечные капли и вызывать скорую помощь.

Аллергиям на укусы пчел и остальных перепончатокрылых насекомых предрасположены около 2-ух процентов людей. Тяжесть аллергии от укуса насекомых может быть самой разной степени. При этом сразу же после укуса начинает покалывать кожу на руках, лице, голове, а также в области языка. После покалывания покровы кожи начинает жечь, жар переходит вовнутрь тела, возникает и увеличивается общая слабость, немеют конечности. Может возникнуть тошнота и рвота. Возникает отек лица, ушей, также отекает язык и гортань, что весьма и весьма опасно.

Аллергическая реакция от укуса пчелы и остальных насекомых может перерасти в анафилактический шок. При анафилактическом шоке человек теряет сознание, может остановиться сердце и закончится дыхание. Спасти человеческая жизнь в подобном случае может лишь вовремя оказанная медпомощь. При аллергические реакции на укус пчелы следует немедленно удалить жало, вымыть ранку перекисью водорода, приложить холод. Вовнутрь при аллергические реакции следует принять кордиамин, а еще антигистаминную таблетку на выбор – димедрол, тавегил, супрастин.

При остановке дыхания и сердца начинайте делать искусственное дыхание и продолжайте его до приезда докторов скорой помощи.

Острая районная реакция от укуса насекомых также требует вызова скорой помощи, лучше подстраховаться, чем получить осложнение.