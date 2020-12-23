Перевага мінеральної вати

Щоб утеплити будинок, у вас в розпорядженні багато варіантів. Ви будете керуватися всілякими міркуваннями, коли почнете підбирати теплову ізоляцію для фундаменту, підлоги, стін або покрівлі: в будь-якому випадку до матеріалу будуть власні вимоги. Тут ми будемо розглядати два види універсального класичного матеріалу — вати на мінеральній основі. Ви дізнаєтеся, чому ці варіанти один від одного відрізняються, і зможете визначити, що з обох варіантів прекрасно підходить для певної конструкції або зони Вашого будинку. Також варто сказати що купувати мінеральну вату потрібно у перевірених магазинів, рекомендуємо відвідати магазин https://melitopol.kub.in.ua/uteplitel/mineralnaya-vata/.

Вимоги до теплоізолятору

Вимоги до теплової ізоляції прямо вказані або випливають з норм будівництва і правил. Головний, але абсолютно не єдиний документ — СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель». За допомогою СНиП визначаються допустимі матеріали, товщина утеплювального шару, вимоги до того, як матеріал вбирає воду і наскільки він повітро-і паропроникна. Взагалі утеплювач для будь-якої зони будинку варто оцінювати за такими показниками:

Провідність тепла: саме невисоке значення параметра в природі має благородний газ криптон. Сучасні утеплювачі з сучасних матеріалів мають провідність тепла в межах 0,032 — 0,045 Вт / (м * К). У всякому разі, величина, яку вказують на упаковці, не повинна бути більше 0,050 Вт / (м * К).

Питома щільність: параметр важливий, коли ви отепляющее покрівлю або перегородки між кімнатами. Чим вище питома щільність, тим вище маса матеріалу і тим сильніше навантажується опорна конструкція.

Діапазон робочої температури: ідеальний утеплювач фундаменту витримає промерзання в суворому кліматі, а теплова ізоляція покрівлі, варто ще сказати що, ще й невразлива до процесу нагріву.

Стійкість до впливів зовнішнього середовища: хімічно активним з’єднанням, які містяться в грунтових водах, цвілі і грибків, які заводяться в місцях і матеріалах, де накопичується волога. Прекрасно, якщо утеплювач здасться несмачним гризунам і комахам.

Невисока поглинання вологи: крім того, що в вогкості розмножуються небажані організми, провідність тепла намоклої ізоляції падає. Стінки будинку, фундаменту, частини конструкції покрівлі, перекриття можуть намокнути слідом за утеплювачем і почати потроху руйнуватися.

Прохідність пара: в середині приміщення вода регулярно вивітрюється. У будинку перуть білизну, миють підлоги, приймають ванну або душ. Випари теплого повітря піднімаються вгору. Якщо перешкода на шляху назовні непроникна, пар сідає у вигляді конденсату на поверхні стін і опорах, затримується в середині теплоізоляційного шару. Волога застоюється, завдає шкоди конструкціям. Може виникати поганий запах і плями грибка і цвілі. Чим вище прохідність пара, тим краще утеплення. Найбільший показник — 0,7 мг / м * ч * Па — у вати на мінеральній основі.