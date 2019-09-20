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Переменные исходы для здоровья важны для пациентов при лечении эректильной дисфункции.

Сен 20, 2019В миреКомментарии к записи Переменные исходы для здоровья важны для пациентов при лечении эректильной дисфункции. отключены

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ЭД связана со значительными психологическими расстройствами как у мужчин, так и у их партнеров, и была четко связана с проблемами сердечно-сосудистого здоровья как в качестве сопутствующего заболевания, так и в качестве дозорного случая серьезных сосудистых заболеваний в будущем.

Эректильная дисфункция недооценена, и уровень несоблюдения терапии высок. Консенсусная конференция национального института здоровья по вопросам импотенции одобрила необходимость исследования результатов различных подходов к лечению. Цель нашего предварительного исследования состояла в том, чтобы начать этот процесс с определения переменных результатов лечения эректильной дисфункции, которые важны для мужчин, больше информации можно найти на сайте urologis.ru.

Материалы и методы

Формат исследования состоял из собраний фокус-групп. Целью обсуждений было выявление переменных, которые важны для мужчин при выборе и оценке успешности методов лечения эректильной дисфункции. После обсуждения участников индивидуально попросили определить 10 переменных, которые они считали важными, и оценить 5 самых важных переменных. Оценка важности, отражающая групповой консенсус, была рассчитана для каждой переменной.

Результаты

Успех и отрицательные результаты были определены как два наиболее важных переменных результатов для всех методов лечения. Участники определили успех несколькими способами. Самыми важными мерами успеха были лечение, удовольствие и удовлетворенность партнера. Отрицательный результат был определен как отрицательные последствия, связанные с лечением.

ВЫВОДЫ:

Обсуждение в фокус-группе помогло выявить и определить переменные исходов, важные для пациентов с эректильной дисфункцией. Мы полагаем, что понимание вопросов и результатов, важных для таких пациентов, необходимо для повышения соответствия лечению и, следовательно, для повышения успешности лечения этого широко распространенного состояния.

 

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